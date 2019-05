Der Portugiese erhielt den Karlspreis als europäischer Streiter für eine friedliche Zusammenarbeit der Völker. Der Preis würdigt auch Guterres' Eintreten für europäische Werte wie Pluralismus, Toleranz, Frieden, Freiheit und Demokratie.

Karlspreis an UN-Generalsekretär Guterres verliehen

(dpa) - UN-Generalsekretär António Guterres ist am Donnerstag als europäischer Streiter für eine friedliche Zusammenarbeit der Völker mit dem Karlspreis ausgezeichnet worden. Der Preis würdigt damit auch das Eintreten des früheren Ministerpräsidenten Portugals für europäische Werte wie Pluralismus, Toleranz, Frieden, Freiheit und Demokratie.

Für seine „großartige Arbeit als Europäer“ an der Spitze der Vereinten Nationen habe Guterres Respekt und Unterstützung verdient und „für seine Haltung zu den Herausforderungen des Klimaschutzes und des so dringend notwendigen Multilateralismus“, sagte der Aachener Oberbürgermeister Marcel Philipp (CDU). Der Karlspreis gehe an einen mutigen Europäer, der sein Leben in den Dienst der Zukunft Europas stellt. Die Verleihung solle auch an die Verantwortung der Europäer in der Welt appellieren, „mit der wir untrennbar verbunden sind“.

Das Karlspreis-Direktorium ehrte den Portugiesen, „in Würdigung seines herausragenden Einsatzes für eine Neubelebung und Festigung der multilateralen Zusammenarbeit auf der Grundlage der gemeinsamen Werte und Ziel der Europäischen Union und der Vereinten Nationen“, hieß es auf der Urkunde, die beim Festakt im Aachener Krönungssaal überreicht wurde.

Guterres sieht Europa beim Klimaschutz in einer Führungsrolle. Europa müsse den Weg weisen, sagte der neue Karlspreisträger Guterres beim Festakt im Aachener Rathaus: „Wir müssen uns stärker engagieren, um die Katastrophe zu verhüten. Europa muss das Tempo bestimmen.“ Er begrüße das Versprechen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass Deutschland bis 2050 CO2-neutral werde. Das ebne den Weg für einen ambitionierten Beitrag der EU zum UN-Klimagipfel im September.

Guterres betonte die Bedeutung Europas in einer Zeit „weltpolitischer Unordnung“. Europa sei zu bedeutend, um zu scheitern, „das wäre auch ein Scheitern der Rechtsstaatlichkeit“, sagte Guterres. Ein starkes Europa sei notwendig, um einen neuen Kalten Krieg zu verhindern und eine multilaterale Ordnung aufzusetzen.



Außerdem komme der EU eine Schlüsselrolle bei der Lösung anderer globaler Herausforderungen zu wie die Digitalisierung und die Migration. Beim Thema Migration dürfe Europa aber nicht nach dem Prinzip „Wir gegen die anderen“ handeln. Die Türen für Asylsuchende zu schließen, „ist kein Schutz, sondern eine Schande für dieses Erbe“, sagte Guterres.