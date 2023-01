Der australische Kirchen-Hüne kam an die römische Kurie, um aufzuräumen, und wurde ausgebremst. In seiner Heimat musste er für 400 Tage in den Knast.

Mit 81 Jahren

Kardinal Pell gestorben

(KNA) „Roller-Coaster“, so nennt man im Englischsprachigen die Achterbahn: jenes Kirmes-Fahrgeschäft, auf dem George Pell eine sehr bemerkenswerte Laufbahn absolvierte. In seiner australischen Heimat hätte er ein Football-Star werden können. Doch der Hüne wählte die geistliche Laufbahn, wurde Kirchenhistoriker, Bischof, Kardinal. Und als solcher wurde er wiederum Footballer: rempelte im Vatikan einer Reform der verfilzten Kirchenfinanzen den Weg frei. Am Dienstag ist er im Alter von 81 Jahren gestorben.

Noch in der vergangenen Woche saß Pell ganz nah am Sarg des verstorbenen Papstes Benedikt XVI. - einen ganzen Kopf größer als die übrige Reihe der gut 100 Senatoren im Kardinalspurpur. Der amtierende Papst Franziskus nannte ihn nach der Feier „einen Großen“. Das war keineswegs Ironie, sondern eine bewusste Geste; im Licht des so baldigen Todes von Pell sogar eine „lebenswichtige“. Es war eine förmliche Rehabilitation.

„Gutes Leben“

Denn Pell, der breitschultrige Checker, wäre um ein Haar im Knast geendet. Seine Gegner im Vatikan - oder in Australien, denn auch dort war er mit seinem streitbereiten Wesen stets angeeckt - hatten ihn für immerhin 400 Tage in Einzelhaft gebracht.

Kardinal Pell vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs freigesprochen Überraschendes Ende eines spektakulären Prozesses. Australiens höchstes Gericht kippt das Urteil wegen Kindesmissbrauchs gegen Kardinal Pell.

Seit Australiens Oberster Gerichtshof im April 2020 das Urteil gegen Pell wegen angeblichen Missbrauchs aufhob, verbrachte er eine Jahreshälfte in Rom, die andere in Australien. Die Frage, was sich seither für ihn verändert habe, beantwortete er leicht entrüstet: „Nun, ich bin ein freier Mann und kein öffentlich Verurteilter mehr. Das ist doch was.“ Insgesamt habe er ein „gutes Leben“ gehabt.

Urteil aufgehoben

Im Dezember 2018 war der frühere Kurienkardinal von einem Gericht in Melbourne zu sechs Jahren Haft verurteilt worden, weil er 1996 nach einer Messe in der Sakristei der Kathedrale von Melbourne zwei Chorknaben missbraucht haben sollte. Wegen ungenügender Beweislage - es gab nur einen Belastungszeugen und eine wenig wahrscheinliche Tat-Konstellation - wurde das Urteil letztinstanzlich aufgehoben.

Neuer Finanzskandal im Vatikan Der Vatikan und das Geld, das bot schon früher Stoff für Skandalgeschichten. Jetzt ermittelt die Justiz wegen zwielichtiger Investments. Und ein Enthüllungsjournalist versichert, dass der Kirchenstaat fast pleite sei.

Im Bericht der Royal Commission in Australien vom Mai 2020 kommt Pell dennoch nicht ganz unbescholten davon: Als Bischofsvikar in Ballarat soll er Anfang der 70er Jahre wie andere gewusst haben, dass ein notorischer Missbrauchstäter wiederholt versetzt statt angezeigt wurde.





