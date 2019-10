Kardinal Jean-Claude Hollerich hat sich für einen stärkeren Einsatz zum Schutz des Regenwalds und der indigenen Bevölkerung am Amazonas ausgesprochen. Wenige Stunden vor seiner Kardinalserhebung verriet der Luxemburger Erzbischof dem Luxemburger Wort zudem, wie er die Rolle der Frauen in der Kirche stärken will - und wie seine Mutter auf die Nachricht vom Kardinalstitel reagiert hat.

Kardinal Hollerich zur Amazonas-Zerstörung: "Die Kirche kann da nicht schweigen"

Michael MERTEN Kardinal Jean-Claude Hollerich hat sich für einen stärkeren Einsatz zum Schutz des Regenwalds und der indigenen Bevölkerung am Amazonas ausgesprochen. Wenige Stunden vor seiner Kardinalserhebung verriet der Luxemburger Erzbischof dem Luxemburger Wort zudem, wie er die Rolle der Frauen in der Kirche stärken will - und wie seine Mutter auf die Nachricht vom Kardinalstitel reagiert hat.

Herr Erzbischof, wie haben Sie die vergangenen Wochen nach Ihrer Ernennung zum Kardinal erlebt? Es waren bewegende Wochen! Zuerst hatte ich ja noch eine Woche Ferien in Portugal. Aber in diesen Ferien gab es schon sehr viele Telefoninterviews. Aber das mache ich gern. Und dann war ich ganz auf die Bischofsweihe von Leo Wagener konzentriert, bevor ich mich darauf einstellen konnte, dass ich Kardinal werde. Sie sagten ja, dass diese Ernennung eine Überraschung war ...