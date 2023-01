Die Zeremonie wird auf dokTV live übertragen. Am 15. Januar findet ein Gedenkgottesdienst für Benedikt XVI in der Kathedrale statt,

Am Donnerstag

Kardinal Hollerich nimmt an Papst-Beisetzung teil

Die Zeremonie wird auf dokTV live übertragen. Am 15. Januar findet ein Gedenkgottesdienst für Benedikt XVI in der Kathedrale statt,

(TJ) - Der verstorbene Papst Benedikt XVI wird am Donnerstag in Rom beerdigt. Die Trauermesse ist für 9.30 Uhr anberaumt und wird von Papst Franziskus geleitet. Danach wird der Sarg zur Beerdigung in die Grotten unter dem Petersdom gebracht.

„Benedikt hat dem Papsttum neue Möglichkeiten eröffnet" Der Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich zeigt sich betroffen vom Tod des früheren Papstes. Das hat auch persönliche Hintergründe.

Erzbischof Jean-Claude Kardinal Hollerich wird an der Zeremonie teilnehmen, wie cathol.lu am Mittwoch mitteilt. In der apostolischen Nuntiatur in Brüssel (9, Avenue des Franciscaines, B-1150 Brüssel) liegt noch bis Mittwoch 17 Uhr ein Kondolenzbuch auf. Zudem besteht die Möglichkeit, Beileidsbekundungen via Email: na.belux@diplomat.va zu übermitteln.

Übertragung

Der Fernsehkanal dokTV wird am Donnerstag ab 9.20 Uhr die Beerdigung live übertragen. Die Kommentare dazu spricht Dompropst Georges Hellinghausen.

Am Sonntag, 15. Januar um 10.30 Uhr findet unter der Leitung von Kardinal Hollerich eine Gedenkmesse für den am 31. Dezember verstorbenen Papst Benedikt XVI in der Kathedrale von Luxemburg statt.

