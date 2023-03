Schon jetzt galt der luxemburger Erzbischof als Vertrauter des Papstes. Doch nun hat Franziskus ihn zum Mitglied des Kardinalsrats ernannt.

Kardinal Hollerich neu in wichtigstem Papst-Beratungsgremium

Schon jetzt galt der luxemburger Erzbischof als Vertrauter des Papstes. Doch nun hat Franziskus ihn zum Mitglied des Kardinalsrats ernannt.

(KNA/mer) - Papst Franziskus hat neue Mitglieder für sein wichtigstes Beratungsgremium, den Kardinalsrat, ernannt. Neu im Rat ist der Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich, der auch eine Schlüsselrolle bei der Weltsynode der Bischöfe spielt, wie aus einer Mitteilung des Vatikans von Dienstag hervorgeht. Das erste Treffen des neu besetzten Gremiums soll am 24. April stattfinden.

Der deutsche Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising und zuvor Bischof von Trier, gehört dem Kreis aus neun Mitgliedern nach zwei Amtszeiten in Folge nicht mehr an. Franziskus hatte den Kardinalsrat mit nun inzwischen neun Mitgliedern und einem Sekretär unmittelbar nach seiner Wahl 2013 erstmals berufen. Das Gremium sollte ihn zur Kurienreform beraten, also zur Neustrukturierung der vatikanischen Leitungs- und Verwaltungsbehörden, beraten.

Mehrere Karrieresprünge unter Franziskus

Hollerich wurde zwar unter dem verstorbenen Papst Benedikt XVI. 2011 zum Erzbischof ernannt, doch erst unter Franziskus wurde er zum international gefragter Kirchenführer. Der argentinische Papst erhob Hollerich als ersten Luxemburger überhaupt zum Kardinal. Zudem wurde der gebürtige Differdinger Vorsitzender der Kommission der Europäischen Bischofskonferenzen sowie Mitglied der Päpstlichen Räte für die Kultur und für den Interreligiösen Dialog. Zudem ist Hollerich seit 2021 der „Generalrelator“ der Weltsynode, also Berichterstatter des über zwei Jahre laufenden hohen Gremiums, bei dem über die weltweiten Probleme der Kirche gesprochen wird.

Neu im Kardinalsrat sind ebenfalls die Kardinäle Juan José Omella Omella aus Barcelona, Gérald Lacroix aus Quebec und Sergio da Rocha aus dem brasilianischen Salvador. Weiterer Neuzugang ist der Regierungschef des Vatikanstaats, Fernando Vergez Alzaga. Der Papst habe das Gremium nach Ablauf des Mandats für den bisherigen Rat neu geordnet, hieß es.

Bisheriger Koordinator der Gruppe war der honduranische Erzbischof Oscar Rodriguez Maradiaga (80), der Anfang dieses Jahres aus Altersgründen als Erzbischof von Tegucigalpa zurücktrat. Weiterhin Teil des Beratungsorgans bleiben Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, Sean Patrick O'Malley aus dem US-amerikanischen Boston, Oswald Gracias aus Bombay sowie Fridolin Ambongo Besungu aus der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, Kinshasa.