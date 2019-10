Kardinal Hollerich im Interview: "Die Kirche kann da nicht schweigen"

Michael MERTEN

Kardinal Jean-Claude Hollerich hat sich für einen stärkeren Einsatz zum Schutz des Regenwalds und der indigenen Bevölkerung am Amazonas ausgesprochen. Wenige Stunden vor seiner Kardinalserhebung verriet der Luxemburger Erzbischof dem Luxemburger Wort zudem, wie er die Rolle der Frauen in der Kirche stärken will - und wie seine Mutter auf die Nachricht vom Kardinalstitel reagiert hat.