Der Luxemburger fragt sich, ob nicht auch verheiratete Männer die Weihe zum Priester empfangen sollten

Katholische Kirche

Kardinal Hollerich hält Segnung von Homo-Paaren für möglich

Der Luxemburger fragt sich, ob nicht auch verheiratete Männer die Weihe zum Priester empfangen sollten

(KNA)-Der Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich hat sich offen gegenüber Segnungen von homosexuellen Paaren in der katholischen Kirche gezeigt. Segnen bedeute, einem Menschen etwas Gutes zu wünschen, und Gott wünsche niemandem etwas Schlechtes, sagte Hollerich im Interview der italienischen Tageszeitung „La Stampa“ (Samstag). „Ich denke, die Kirche kann ihre Haltung nur nach einem langen Prozess verändern“, ergänzte er. „Doch wir müssen uns bemühen, den Prozess zu beschleunigen: Wir müssen die Türen für jedermann öffnen.“



Homosexuelle Handlungen verstoßen nach geltender katholischer Lehre gegen die göttliche Schöpfungsordnung und sind sündhaft. Zugleich sei Homosexuellen „mit Achtung, Mitgefühl und Takt“ zu begegnen, heißt es im Katechismus der katholischen Kirche.

Papst Franziskus aus Krankenhaus entlassen: „Ich lebe noch“ Papst Franziskus ist nach knapp drei Tagen Behandlung wegen einer Bronchitis aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Hollerich äußerte sich auch zum Gebot der Ehelosigkeit für katholische Priester. Den Zölibat lebe er selbst mit großer Freude. „ Aber ich kenne viele Priester, die deshalb leiden“, sagte der Kardinal. Zudem gebe es in vielen Erdteilen immer weniger junge Männer, die Priester werden wollten. Er frage sich, ob nicht auch verheiratete Männer die Weihe empfangen sollten. „Doch das ist eine Entscheidung, die der Papst zusammen mit der gesamten Kirche treffen muss“, so Hollerich.

Franziskus berief den Luxemburger kürzlich in sein wichtigstes Beratungsgremium, den Kardinalsrat. Hollerich hat zudem eine Schlüsselrolle in der vom Papst ausgerufenen Weltsynode inne. Diese solle der Kirche helfen, „mit der Welt und der Gegenwart in einen Dialog zu treten und jedermann zuzuhören, um zu verstehen, wonach die Menschen streben“, so der Kardinal.

Keine „klerikale Diktatur“

Die Kirche solle nicht mehr als „klerikale Diktatur“ verstanden werden. Päpste, Kardinäle, Bischöfe und Priester seien Teil des Gottesvolkes - genauso wie nichtgeweihte Laien. „Wir können keine Priester und Bischöfe ohne die Menschen sein - wir sind es für die Menschen“, sagte Hollerich.

Bei der anstehenden Bischofssynode tritt der Luxemburger als „Generalrelator“ auf. In dieser Funktion fasst er den Stand der Beratungen an wichtigen Punkten zusammen und nimmt damit entscheidenden Einfluss auf die Formulierung von Beschlussvorlagen. Thema der jeweils im Oktober 2023 und 2024 tagenden Synode ist die Umgestaltung der katholischen Kirche zu einer „synodal verfassten Kirche“.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.