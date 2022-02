Ein Seminar für Rabbiner hat Jean-Claude Hollerich als „Garant lebendiger und respektvoller katholisch-jüdischer Beziehungen“ geehrt.

Ehrung für Luxemburger Erzbischof

Kardinal Hollerich für Verdienste um Judentum ausgezeichnet

(KNA) Der luxemburgische Erzbischof hat eine hohe Auszeichnung für „Verdienste um das Judentum in seiner Vielfalt“ erhalten. Kardinal Jean-Claude Hollerich erhielt am Montagabend in Berlin den mit 10.000 Euro dotierten Abraham-Geiger-Preis. Damit ehrte das an der Universität Potsdam ansässige Rabbinerseminar das Engagement des Kardinals als „Garant lebendiger und respektvoller katholisch-jüdischer Beziehungen“. Als „Sachwalter der Anliegen von Papst Franziskus“ gebe er ein Beispiel für die gemeinsame Zukunft der Religionen in einer säkularen und pluralistischen Welt, heißt es in der Urkunde.

Die Laudatio hielt der portugiesische Botschafter in Deutschland, Francisco Ribeiro de Menezes. Er würdigte Hollerich unter anderem für sein Engagement im interreligiösen Dialog, im Klimaschutz und für Fragen der Migration: „Das alles macht Sie zu einem wichtigen Eckpfeiler der katholischen Kirche.“ Das 1999 gegründete Abraham Geiger Kolleg ist nach einem wichtigen Vertreter des liberalen Judentums in Deutschland benannt.

Allen Menschen mit Respekt begegnen

Hollerich sagte, wer Theologie nicht von Gott her denke, versündige sich. „Gott ist größer als meine Erfahrung“, betonte der Kardinal. „Wenn wir von Gott her denken, und sagen, Gott liebt alle Menschen, und ich beschimpfe sie und schließe sie aus - das passt nicht zusammen.“ Er selbst probiere, allen Menschen stets mit Respekt zu begegnen. „Ich gehe davon aus, dass ich von allen Menschen etwas lernen kann, sonst brauche ich ja keinen Dialog“, fügte der Kardinal hinzu: „Vielleicht machen wir zu viele Talkshows mit Schein-Dialogen.“

Ich gehe davon aus, dass ich von allen Menschen etwas lernen kann, sonst brauche ich ja keinen Dialog. Kardinal Jean-Claude Hollerich

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) würdigte Hollerich in einem Grußwort als „Vermittler zwischen Menschen, Religionen und Kulturen“, der sich um die Vielfalt in der Welt verdient mache. Papst Johannes Paul II. habe das Wort von den Juden als „älteren Brüdern der Christen“ geprägt. Es bilde die Grundlage für das „besondere Verhältnis, das Juden und Katholiken über die letzten Jahrzehnte hinweg aufgebaut hätten. Hollerich sei ein Garant dieser guten Beziehungen.

Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) erklärte, in einer Zeit vieler offener Fragen sei es wichtig, Kardinal Hollerich gerade jetzt auszuzeichnen, „um der Komplexität mit Aufklärung und barrierefreiem Dialog zu begegnen und sich vor ‚Zorn und Eifer‘ zu hüten.“ Konflikte seien militärisch nicht zu lösen, Panik nütze nichts.

Buch über Perspektiven des Christentums

Ebenfalls am Montag veröffentlichte Hollerich im Freiburger Herder-Verlag sein neues Buch „Was auf dem Spiel steht“. Darin mutmaßte der Erzbischof, dass das Christentum in Europa mittelfristig nahezu verschwinden könnte. „Der Schrumpfungsprozess ist erschreckend.“ Auch nehme Religion heute nur wenig Platz in Europas Identität ein. „Viele katholische Vertreter glauben immer noch, Europa sei christlich. Das ist ein großer Fehler“, so der Erzbischof.

„Was auf dem Spiel steht“ heißt das neue Buch von Kardinal Jean-Claude Hollerich. Foto: Tobias Barniske

Hollerich spricht sich für Dialog aus. Es sei wichtig, nicht nur mit denen zu sprechen, die die eigene Meinung teilen. „Wir müssen schlicht dorthin gehen, wo die Leute sind. Das ist seit 2.000 Jahren immer das Gleiche. Doch im Moment sitzen wir in der Kirche und warten, dass die Leute kommen. Wenn sie nicht kommen, schimpfen wir auf sie. Das ist bequem – und falsch.“ Das Christentum habe Europa viel zu bieten, so der Kardinal: „Erneuerung und Freude, denn Europa ist nicht fröhlich. Europa fehlt es an wahrer Freude, an wahrem Glück. Die Menschen sind nicht glücklich.“



In dem Buch spricht Hollerich mit dem Journalisten Volker Resing und dem Theologen Alberto Ambrosio über Leben, Glauben und Kirche. Im Vorwort heißt es, Hollerich werde für die „Zukunft der Kirche“ eine wichtige Rolle spielen; ihm komme bei der Weltsynode die „möglicherweise entscheidende Schlüsselrolle“ zu. Papst Franziskus ernannte den Kardinal bei der für 2023 geplanten weltweiten Bischofssynode in Rom zum Generalrelator, also Koordinator und Berichterstatter.