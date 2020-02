Angesichts der dramatischen Zustände in den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern hat der Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich zum Handeln aufgerufen.

Kardinal Hollerich fordert Umsiedlungsprojekte für Flüchtlinge aus Griechenland

Michael MERTEN Angesichts der dramatischen Zustände in den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern hat der Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich zum Handeln aufgerufen.

Der Präsident der Kommission der EU-Bischofskonferenzen, Kardinal Jean-Claude Hollerich, hat angesichts der Notlage von Flüchtlingen in Griechenland zum Handeln aufgerufen. Mehr als 20.000 Erwachsene und über 1.100 unbegleitete Minderjährigen säßen derzeit auf unbestimmte Zeit auf der Insel Lesbos und in anderen Erstaufnahmelagern des Landes fest, schreibt der Erzbischof von Luxemburg in einem Brief an die EU-Bischofskonferenzen.

In diesem Zentrum unweit des griechischen Moria-Camps finden Frauen und Kinder Schutz und Ablenkung. Foto: Christophe Olinger

Die Flüchtlinge lebten in prekären und überfüllten Einrichtungen "zwar bereits innerhalb Europas, aber außerhalb der europäischen Gesellschaft", schreiben Hollerich und zwei weitere Kardinäle: Michael Czerny, Leiter der vatikanischen Abteilung für die Anliegen von Geflüchteten, und Konrad Krajewski, der Almosenpfleger des Papstes.

Die drei Kirchenführer formulieren eine "dringende Aufforderung, in jedem Mitgliedsland der Europäischen Union neue, dem Evangelium entsprechende Ressourcen der Aufnahme und Gastfreundschaft zu wecken". Nachdrücklich setzen sie sich für Umsiedlungsprojekte für Flüchtlingsfamilien ein. Man habe in der Vatikanstadt und in Luxemburg erfolgreiche Erfahrungen mit der Umsiedlung und Integration von Flüchtlingsfamilien gesammelt.