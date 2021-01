Kapitolstürmung: Weitere Randalierer festgenommen

Nach Donald Trumps flammender Rede auf dem "Stop the Steal"-Protest stürmten seine Anhänger das Kapitol. Die meisten kamen weitgehend unbehelligt davon - doch das Blatt wendet sich. Immer mehr Teilnehmer werden identifiziert und festgenommen.

Nach den beispiellosen Ereignissen in Washington D.C. stellen sich viele Fragen: Wie geht es politisch nun für das Land weiter? Wie konnte es sein, dass der Sitz der US-Demokratie nicht ausreichend gesichert war? Aber auch: Wer sind die Menschen, die die Türen des Kapitols einbrachen, Fenster einschlugen und mehrere Stunden lang im Inneren des Gebäudes randalierten?

In den Stunden nach der Stürmung wurden durch die Polizei des Kapitols und der Stadt insgesamt 82 Menschen festgenommen - allerdings standen 63 dieser Festnahmen in Zusammenhang mit Verstößen gegen die Ausgangssperre, die die Stadt am Mittwochabend ab 18 Uhr Ortszeit einführte, in der Hoffnung, die Menschenansammlung auszudünnen ...