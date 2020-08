Kanzlerkandidat Scholz: Mit links

Die SPD-Spitze macht Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten und tut so, als wäre ein rotes-rotes Bündnis für ihn kein Problem. Eine Analyse von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Sie tun es tatsächlich wieder. Es gibt Menschen im politischen Berlin, die von der SPD sagen, ihre Rückkehr ins Kanzleramt scheitere schon an absoluter Nominierungsunfähigkeit. Über die Jahre kursieren diverse hübsche Bezeichnungen dafür, wie die Parteizentrale in Person ihrer Vorsitzenden ihre Kanzlerkandidaten der stets mindestens staunenden Öffentlichkeit präsentiert. Am bildkräftigsten ist nach wie vor: Sturzgeburt.

Man sieht förmlich, wie die Bewerber auf die Wahlkampf-Bühnen purzeln und sich dabei schon die ersten Blessuren holen ...