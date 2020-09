Kanzlerkandidat mit Ballast: Olaf Scholz und seine politischen Affären

Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz steckt in zwei Affären gleichzeitig - das ramponiert sein Kanzler-Image.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)



Olaf Scholz kann sich nicht erinnern. Zum deutschen Vizekanzler passt das, wie ein buntes Kleidchen zu seiner Chefin passen würde, der Kanzlerin. An Anspruch an sich selbst und an das Bild, das die Öffentlichkeit von ihm sehen soll, steht Scholz Angela Merkel kein bisschen nach. Allerdings pflegt sie ihre Uneitelkeit - Scholz aber das Gegenteil.

Damit ist der zwar nicht gebürtige, aber zutiefst überzeugte Hamburger ziemlich weit gekommen ...