Sam Tanson, Etienne Schneider, Claude Wiseler, Corinne Cahen, Roy Reding und Michel Erpelding: So heißen die Kandidaten, die sich am Dienstagabend der vierten Diskussionsrunde des "Luxemburger Wort" stellen.

Kandidaten auf dem Prüfstand

Sam Tanson, Etienne Schneider, Claude Wiseler, Corinne Cahen, Roy Reding und Michel Erpelding: So heißen die Kandidaten, die sich am Dienstagabend der vierten Diskussionsrunde des "Luxemburger Wort" stellen.

Fünf Tage vor den Parlamentswahlen stellen sich im Zentrum die Spitzenkandidaten der sechs in der Chamber vertretenen Parteien den Fragen der LW-Journalisten Jacques Ganser und Eric Hamus. Laut dem jüngsten Politmonitor entscheidet jeder vierte Wähler erst kurz vor den Wahlen, welchen Personen er im Wahllokal seine Stimme geben soll. Insofern fällt einer der letzten nationalen Veranstaltungen vor dem Stichdatum sicherlich eine bedeutende Rolle zu.



Antreten werden die Abgeordnete Sam Tanson von Déi Gréng, Vizepremier Etienne Schneider von der LSAP, CSV-Spitzenkandidat Claude Wiseler, Ministerin Corinne Cahen von der DP, der ADR-Abgeordnete Roy Reding und Michel Erpelding von Déi Lénk. Neben Themen wie Wohnungsbau und Mobilität, werden die beiden Journalisten in der Schlussphase des Wahlkampfes auch auf die vergangenen Wochen sowie die Wünsche und Ziele der Parteien am Wahlsonntag selber eingehen.



Für die DP war ursprünglich Staatsminister Xavier Bettel vorgesehen. Allerdings hat der Premier seine Teilnahme an der Veranstaltung ohne Angaben von Gründen absagen lassen. An seiner Stelle wird sich die Co-Spitzenkandidatin der DP, Familien- und Integrationsministerin Corinne Cahen, den Fragen der Journalisten stellen.



In Düdelingen verfolgten am vergangenen Dienstag rund 250 Gäste die Podiumsdiskussion. Lex Kleren

Die vierte und letzte Diskussionsrunde des "Luxemburger Wort" beginnt am Dienstagabend um 19.30 Uhr im Alvisse Parc Hotel an der Echternacher Straße in Dommeldingen. Der Eintritt ist kostenlos. Die Debatte wird aber auch an dieser Stelle live übertragen.