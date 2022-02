Hintergrund sind die seit einigen Jahren zutage getretenen Skandale um die kirchlichen Zwangsinternate für die Kinder der indigenen Völker.

Kanadas Indigene treffen Papst Franziskus

Hintergrund sind die seit einigen Jahren zutage getretenen Skandale um die kirchlichen Zwangsinternate für die Kinder der indigenen Völker.

(KNA) - Vertreter kanadischer Indigener werden Ende März in den Vatikan reisen und dort mit Papst Franziskus zusammentreffen. Wie die Kanadische Bischofskonferenz am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, werde die ursprünglich für Dezember geplante Reise, die aufgrund der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante verschoben worden war, nun in der Zeit vom 28. März bis 1. April nachgeholt. Dem zugestimmt hätten die Bischöfe, die Versammlung der First Nations, der Metis-Nationalrat und die Inuit Tapiriit Kanatami. Der Termin sei eng mit dem Vatikan abgestimmt worden, hieß es.

First Nations bezeichnet alle indigenen Völker Kanadas, mit Ausnahme der Métis und der im Norden lebenden Inuit. Gemeint sind damit 636 Stämme, fast 200 davon alleine in der westlichen Provinz British Columbia. Métis bezeichnet die Nachfahren europäischer Pelzhändler, meist aus Frankreich, England und Schottland, und indigener Frauen (der sogenannten „country wives“). Die größte Gruppe ist französischstämmig und spricht eine eigene Sprache, das „michif“, eine Mixtur aus kanadischem Französisch und Lehnwörtern aus dem Englischen und Sprachen der First Nations. Inuit ist die Eigenbezeichnung der indigenen Volksgruppen, die im arktischen Zentral- und Nordostkanada sowie auf Grönland leben. „Inuit“ ist kein Synonym für „Eskimo“, letzteres schließt weitere Volksgruppen in Alaska und beidseits der Beringstraße ein.

Hintergrund der Reise sind die in den vergangenen Jahren zutage getretenen Skandale um Misshandlungen, Missbrauch und teils katastrophale Zustände in früheren kirchlichen Schulen und Erziehungseinrichtungen in Kanada für Kinder indigener Familien. An den sogenannten „Residential Schools“ (Zwangsinternaten) sollten indigene Mädchen und Jungen unterrichtet und an die Gesellschaft und Kultur der europäischen Einwanderer angepasst werden. Betreiber waren zumeist die Kirchen, das Geld kam vom Staat.

Seit vergangenen Mai wurden an ehemaligen Heimen sterbliche Überreste von mehr als 1.000 Kindern entdeckt. Seither steht das Thema im Fokus, in Kanada und international. Die katholische Kirche bat im September um Entschuldigung für das Leid, das durch die Beteiligung der Kirche am früheren Internatssystem verursacht wurde.

In dem Zusammenhang wurden auch Forderungen an den Papst laut, er solle zum Thema Stellung beziehen und nach Kanada kommen. „Wir sind weiterhin entschlossen, auf dem Weg der Heilung und Versöhnung voranzuschreiten“, heißt es in der nun veröffentlichten Mitteilung.