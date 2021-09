Weil die Bücher rassistische Stereotype über indigene Kulturen Kanadas transportierten, wurden sie aussortiert - und teilweise verbrannt.

Kanada

Schulen verbrennen Bücher mit rassistischen Inhalten

Tom RÜDELL Gut gemeint ist nicht gut gemacht: Weil Bücher aus Schulbibilotheken in der kanadischen Provinz Ontario rassistische Stereotype über indigene Kulturen Kanadas transportierten, wurden sie aussortiert - und teilweise verbrannt.

Ein katholischer frankophoner Schulträger in der Provinz Ontario im Osten Kanadas sorgt für Aufsehen: Bereits 2019 sind dort insgesamt 4.700 Bücher aus Schulbibliotheken von 30 privaten Schulen entfernt worden. Etwa 30 davon wurden „symbolisch“ verbrannt, weiteren geplanten Terminen stand wohl die Corona-Pandemie im Weg. Die Aktion sollte eine „Geste der Versöhnung“ mit den indigenen Völkern Kanadas sein, die aussortierten Bücher hatten nach Meinung der Verantwortlichen rassistische Stereotype enthalten. Zuerst hatte der französischsprachige Sender Radio Canada am Mittwoch davon berichtet.

Die Verbrennung habe ein symbolischer Akt sein sollen. „Wir begraben die Asche von Rassismus, Diskriminierung und Stereotypisierung, in der Hoffnung, dass wir zu einem Land werden, in dem alle in Sicherheit und Wohlstand leben können“, wird der Begleittext der Aktion zitiert. Das Projekt nannte sich „Redonnons à la terre“, „Wir geben der Erde etwas zurück“, weil die Asche der Bücher als Dünger für einen eigens gepflanzten Baum diente.

Auf der Liste der verbannten Bücher standen Comics wie „Tintin en Amérique“, Lucky Luke und der Asterix-Band „Die große Überfahrt“ („La Grande Traversée“) die laut der Aktion „in ihren Zeichnungen indigene Völker negativ und beleidigend darstellen“. Aber auch Geschichtsbücher wurden aussortiert, wie die Biographie des französischen Seefahrers Jacques Cartier, der als erster Europäer den Sankt-Lorenz-Strom an der kanadischen Ostküste befuhr und kartierte.

Nach Angaben von Radio Canada wurde keiner der betroffenen Autoren oder Verlage über die Entscheidung unterrichtet. Das Bildungsministerium der Provinz Ontario sei an der Planung beteiligt gewesen, habe aber keinen Einfluss auf die Zusammenstellung der Liste genommen.

Wir hätten einen angemesseren Weg finden sollen.

Eine Sprecherin des Schulträgers CSP La Providence sagte, dass viele Vertreter der indigenen Gemeinden an der der Planung, von der Auswahl der Bücher bis zur Baumpflanzung, beteiligt gewesen seien. Man bedauere aber die Aktion mittlerweile: „Wir hätten einen angemesseren Weg finden sollen; es sollte eine Geste der Versöhnung sein, wir bedauern, dass die Aktion jetzt negative Auswirkungen hat.“

Kanadas liberaler Premierminister Justin Trudeau, der sich derzeit im Wahlkampf für von ihm beantragte vorgezogene Neuwahlen am 20. September befindet, gab sich diplomatisch: „Nicht-indigene Kanadier sollten Indigenen nicht vorschreiben, wie sie sich fühlen oder auf welche Art sie Aussöhnung vorantreiben sollen. Ich persönlich würde einer Verbrennung von Büchern aber niemals zustimmen“, sagte er.

Die Aussöhnung („reconciliation“) mit den indigenen Völkern Kanadas ist ein wichtiges Thema für Trudeau, der zum Beispiel auch schon von der katholischen Kirche eine Entschuldigung für deren Rolle in Kanadas Kolonialgeschichte gefordert hatte.

Der Parteichef der Konservativen Partei Kanadas (CPC) Erin O'Toole wurde auf Twitter deutlicher: „Eine konservative Regierung verpflichtet sich der Aussöhnung. Aber auf dem Weg dahin darf Kanada nicht niedergerissen werden. Ich verurteile Bücherverbrennungen aufs Schärfste.“

Auch wenn man den Organisatoren der Aktion glaubt, dass sie das Beste im Sinn hatten, fällt es schwer, die geschichtliche Dimension des „symbolischen Aktes“ auszublenden: Im Mai 1933 und den folgenden Monaten fanden in 22 Universitätsstädten in Nazideutschland Bücherverbrennungen statt, zehntausende Titel von jüdischen, kommunistischen und pazifistischen Autoren wurden konfisziert und verbrannt („Aktion wider den undeutschen Geist“). Zu den betroffenen Autoren gehörten unter anderem Albert Einstein, Erich Kästner, Heinrich Mann, Joseph Roth, Kurt Tucholsky und Rosa Luxemburg, aber auch Ernest Hemingway. Seither steht die Verbrennung von Büchern für brachiale Zensur durch ein Unrechtsregime.

Und auch außerhalb Europas sollte die Symbolik brennender Bücher bekannt sein: Der amerikanische Autor Ray Bradbury beschrieb in seinem 1953 erschienen dystopischen Roman „Fahrenheit 451“ eine Gesellschaft in der Zukunft, in der Bücher verboten sind. Werden sie gefunden, werden sie mitsamt dem Haus ihres Besitzers verbrannt.

