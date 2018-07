Die Hitzewelle über Zentral-Kanada hat bereits mindestens zehn Todesopfer gefordert. Vor allem Montreal ist stark betroffen. Die Behörden schlagen Alarm: Die Temperaturen sollen auch in den kommenden Tagen hoch bleiben.

Kanada: Hitzewelle fordert Todesopfer

Gefühlte Temperaturen um die 45 Grad haben in Kanada bereits mindestens zehn Todesopfer gefordert. Vor allem Montreal ist stark betroffen. Dort gingen Feuerwehrleute, Polizisten und Mitarbeiter von Notfalldiensten zu Wohnungen von alleinlebenden Menschen und chronisch Kranken, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen und, falls nötig, einzugreifen.

Von LW-Korrespondent Gerd Braune aus Ottawa



Seit Tagen werden in den Großstädten Toronto, Montreal und Ottawa Temperaturen um 35 Grad gemessen, die bei der hohen Luftfeuchtigkeit wie 47 Grad wirken. Die Städte hielten Gemeindezentren und Bibliotheken mit Klimaanlagen offen und richteten zusätzliche „Kühlstationen“ ein.

Allein in Montreal wurden bisher sechs Todesopfer als Folge der Hitzewelle registriert. Bürgermeisterin Valérie Plante teilte mit, die Stadt habe bereits 17 000 Liter Wasser in Flaschen an Organisationen ausgegeben, die mit den Obdachlosen der Stadt arbeiten. Sie rief die Bürger auf, sich um alleinstehende oder kranke Nachbarn zu kümmern und sicherzustellen, dass diese einen kühleren Aufenthaltsort haben. „Nichts geht über gute Nachbarn“, sagte Plante.

Die Gesundheitsbehörden erklärten, sie täten alles Mögliche, um eine Wiederholung der dramatischen Folgen der Hitzewelle von 2010 zu vermeiden, die im Großraum Montreal 106 Todesopfer forderte. In Montreal wurde mit den zu Wochenbeginn gemessenen 36,6 Grad ein neuer Hitzerekord erreicht. Der bisherige Spitzenwert war 1931 mit 36,1 Grad an der Montrealer McGill-Universität gemessen worden, berichtete der kanadische Rundfunk CBC.



Die Einwohner nutzen jede Möglichkeit, um sich in Montreal abzukühlen. AFP

Das kanadische Umweltministerium warnte am Mittwoch erneut vor der anhaltenden extremen Hitze, die frühestens am Freitag eine kurze Unterbrechung finden könnte. „Dies ist das stärkste Hitzeereignis der vergangenen Jahre“, beschrieb Environment Canada die Lage. Da die Nachttemperaturen noch über 20 Grad liegen, ist auch in der Nacht keine Abkühlung zu erwarten. Die vom Ministerium am Mittwochmorgen verbreitete Landkarte Kanadas zeigt weite Teile Ontarios und des westlichen Teils von Quebec sowie Teile von Atlantik-Kanada in einem tiefen Rot, das „Hitzewarnung“ signalisiert.

„Wenn Sie keine Klimaanlage haben, besuchen Sie ein klimatisiertes Gemeindezentrum, die städtischen Bibliotheken oder eines der Kühlzentren der Stadt, um der Hitze zu entkommen“, riet die Stadt Toronto ihren Bewohnern. „Einige Stunden in einem kühleren Umfeld senkt die Körpertemperatur und hilft, sich gegen hitzebedingte Krankheiten zu schützen.“ Zusätzlich zu Hitze und Luftfeuchtigkeit belastet eine sehr hoher UV-Index die Bevölkerung. In der Hauptstadt Ottawa wurden am Mittwoch 34 Grad erwartet mit einem „Humidex“ von 44 Grad.

Während die Menschen die Innenstädte mieden, waren die Strände an Seen und Flüssen gut besucht. Über die Hitze wollte einer der Besucher von Britannia Beach in Ottawa nicht klagen. „Wir mussten uns so lange mit dem Winter rumschlagen. Er schien nicht enden zu wollen. Warum sollten wir jetzt nicht ins Freie gehen“, sagte Wayne McCormick, der mit seiner vierjährigen Tochter an den Badestrand gekommen war.