Die jüngsten Hitzeschutzpläne bewertet der Experte Jürgen Rahmig skeptisch. Im Podcast spricht er über erfolgversprechende Maßnahmen.

International 2 Min.

Podcast "Wortwechsel"

Kampf gegen die Hitze: „Ich bin kein Freund des Aktionismus"

Im Angesicht von jährlich mehreren Tausend Toten in Folge von Hitzewellen arbeiten mehrere luxemburgische Nachbarländer an Hitzeplänen. Doch der Buchautor Jürgen Rahmig ist skeptisch angesichts solcher Vorstöße. „Ich bin kein Freund des Aktionismus und ein bisschen schaut mir das danach aus“, sagt der Journalist und Experte im Podcast „Wortwechsel“ des „Luxemburger Wort“. „Ich bin skeptisch, ob man damit tatsächlich die Zahl möglicher Hitzetoter in Deutschland drastisch senken kann.“

Jürgen Rahmig arbeitet als Journalist und Autor. Foto: Privat

Zwar sei es sinnvoll, etwa regelmäßig nach schutzlosen älteren Menschen zu schauen, doch die jetzt diskutierten Pläne böten die Gefahr einer Überregulierung. Es gebe schon jetzt lokal eine Vielzahl an umsetzbaren Maßnahmen. „Städte sind ja wegen ihrer Gebäude, dem Asphalt, der Straßenschluchten, der versiegelten Flächen wahre Glutöfen“, so Rahmig. Für deutlich mehr Grünflächen sei in den Kommunen meist kein Raum verfügbar, doch mit weißen Fassaden, aufgehelltem Asphalt, begrünten Fassaden und Regenwasserspeichern seien schon gute Effekte zu erzielen.



Wo Wasser als Waffe eingesetzt wird

Rahmig geht davon aus, dass es den reichen Staaten Mitteleuropas eher gelingen werde, mit den Folgen der Klimaerwärmung fertig zu werden. „Nur in anderen Nationen, in anderen Ländern, in anderen Regionen wird es nicht der Fall sein. Aber eben auch bei uns ist es eine Frage der Verteilung.“ Es sei wichtig, sich jetzt schon auf die Folgen der Erderwärmung einzustellen.

Der langjährige Reutlinger Zeitungsredakteur mit einem Schwerpunkt auf Sicherheitspolitik veröffentlichten in diesem Jahr das Sachbuch „Der Kampf ums Wasser - Im Jahrhundert der Dürre“. Rahmig geht im Podcast auch auf einen der jüngsten Fälle ein, wo Wasser mutmaßlich als Waffe eingesetzt wurde: Anfang Juni wurde die Mauer des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine zerstört, was katastrophale Folgen in der Region hatte.

Rahmig geht davon aus, dass der Damm gesprengt wurde: „Ich vermute mal, das war eine Panikreaktion Russlands.“ Denn südlich des Staudamms sei eine ukrainische Gegenoffensive möglich gewesen. Die Gefahr sei aber noch nicht gebannt: „Es gibt noch mehr Staudämme, die gesprengt werden könnten am Oberlauf des Dnjepro.“ Dabei seien noch viel größere Katastrophen denkbar.

Wasserknappheit, Dürre, Hitze: Unter diesen Problemen leiden auch viele Menschen im Nahen Osten, „eine der allerheißesten Regionen der Welt“, die Rahmig bereist hat. Im Podcast erklärt er die dortige Situation. So haben etwa Staudammprojekte in der Türkei zu schwerwiegenden Wasserproblemen im Irak geführt, wo die Lage derzeit sehr angespannt ist.

