Kabul

Luxemburger hat es zum Flughafen geschafft

Eine der neun Personen mit Bezug zu Luxemburg, die noch in Afghanistan festsitzen, hat es am Montag bis zum Flughafen von Kabul geschafft. Das Außen- und das Verteidigungsministerium teilen dies am Abend mit.

Kein konkretes Datum für Ende von Evakuierungen Der Zeitplan der USA sieht eigentlich vor, alle Truppen bis zum 31. August abzuziehen.

Nach der Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan versuchen Tausende Menschen sich zum Flughafen durchzuschlagen, um aus dem Land evakuiert zu werden. Der Flughafen von Kabul ist unter der Kontrolle von US-Soldaten, bislang wurden nach offiziellen Angaben 37.000 Menschen von dort in Sicherheit gebracht.

Der Evakuierung der Person aus Luxemburg steht damit nichts mehr im Weg. Man werde sie schnellstmöglich nach Hause bringen, so die Mitteilung weiter. Damit verbleiben noch acht weitere Menschen aus Luxemburg in Afghanistan. Um auch sie schnellstmöglich in Sicherheit zu bringen, wird ein Mitglied der Armee und ein Mitarbeiter des Außenministeriums nach Kabul aufbrechen. Die Minister Asselborn und Bausch hoffen, alle Einwohner aus Luxemburg vor dem Rückzug der US-Truppen vom Flughafen in Sicherheit bringen zu können.

A400 unterwegs nach Melsbroek

Unterdessen ist der luxemburgische A400-Militärtransporter mit 93 EU-Bürgern an Bord am Morgen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gestartet und wird am späten Montagabend im belgischen Melsbroek erwartet.

