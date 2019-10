Justin Trudeau kann aufatmen

Kanadas Liberale verlieren die absolute Mehrheit, können als stärkste Fraktion aber eine Minderheitsregierung bilden.

Von Gerd Braune (Ottawa)

Für Kanadas Premierminister Justin Trudeau wird das Regieren schwieriger. Bei der Wahl am Montag verlor seine Liberale Partei die absolute Mehrheit im Bundesparlament, kann als Partei mit den meisten Sitzen aber die Regierung stellen. Seine Minderheitsregierung wird allerdings auf Unterstützung durch andere Parteien angewiesen sein.

Strahlend betrat Trudeau am frühen Dienstagmorgen den Saal eines Hotels in seinem Wahlkreis Montreal-Papineau, in dem er auf die Wahlergebnisse gewartet hatte und nun mit seinen Anhängern feiern sollte ...