Junge US-Abgeordnete wehren sich gegen Angriffe Trumps

Die vier angegriffenen Demokratinnen Omar, Cortez, Tlaib und Pressley verurteilen den US-Präsidenten als weißen Nationalisten.

"The Squad" schlägt zurück. Die vier von Trump angegriffenen Demokratinnen gehen mit Donald Trumps rassistischen Tweets hart zu Gericht. Die Reaktionen der Republikaner zeigen, wie weit dem Präsidenten in den vergangenen Jahren gelungen ist, die Partei auf Linie zu bringen.

Von Thomas Spang (Washington)

„The Squad“ (die Truppe) schlägt zurück. So werden in der amerikanischen Presse die vier farbigen Frauen genannt, denen Trump in Tweets nahegelegt hat, in ihre vermeintlichen Heimatländer „zurückzukehren“ und die Probleme dort zu lösen, statt den USA Ratschläge zu erteilen. Drei der vier neuen Kongressabgeordneten erblickten als Amerikanerinnen in den USA das Licht der Welt.

„Das ist die Agenda weißer Nationalisten“, hielt Ilhan Omar dem Präsidenten entgegen ...