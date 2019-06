Fünf amtierende EU-Kommissare wechseln im Juli voraussichtlich ins Europaparlament. Geht es nach Präsident Jean-Claude Juncker, dann sollen ihre Posten bis November unbesetzt bleiben.

Juncker zu Postenvergabe: "Würde kein Bürger verstehen"

Fünf amtierende EU-Kommissare wechseln im Juli voraussichtlich ins Europaparlament. Geht es nach Präsident Jean-Claude Juncker, dann sollen ihre Posten bis November unbesetzt bleiben.

(dpa) - EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat angekündigt, offene Stellen in der Behördenspitze bis zum Antritt der neuen EU-Kommissionsmannschaft im November aus Kostengründen unbesetzt lassen zu wollen. Juncker sagte der „Bild am Sonntag“, voraussichtlich fünf seiner EU-Kommissare wollten nach der Europawahl jetzt ins Europäische Parlament wechseln, obwohl die jetzige Kommission noch bis zum November im Amt bleibe.

Streit um Juncker-Nachfolge Beim EU-Sondergipfel zur Besetzung von Spitzenposten liegen Deutschland und Frankreich über Kreuz. Aber das ist längst nicht der einzige Machtkampf, der in den nächsten Wochen ausgefochten wird.

„Nun hat jedes Mitgliedsland das Recht, für die verbleibenden vier Monate einen neuen Kommissar zu schicken“, berichtete der scheidende Kommissionschef und rechnete vor: „Das würde den europäischen Steuerzahler pro Kommissar eine Million Euro kosten – für den Umzug, für das Personal und für die lebenslängliche Rente. Die erhält jeder Kommissar, egal, wie lange er im Amt war, weil die Mitgliedstaaten das so entschieden haben. Ich versuche, das zu verhindern.“

Die bisherigen EU-Kommissare Frans Timmermans (Niederlande), Andrus Ansip (Estland), Valdis Dombrovskis (Lettland), Mariya Gabriel (Bulgarien) und Corina Cretu (Rumänien) waren jüngst ins Europaparlament gewählt worden.

Die Arbeit der ausscheidenden Kommissare könne „sehr gut für vier Monate von den anderen Kommissaren mitgemacht werden“, befand Juncker. Wenn die nationalen Regierungschefs trotzdem auf eine Neubesetzung der Stellen bestünden, „würde das doch kein Bürger verstehen“, urteilte der 64-Jährige.

Juncker sagte auf die Frage, was er nach seinem Ausscheiden am meisten an Bundeskanzlerin Angela Merkel vermissen werde: „Sie ist ein liebenswertes Gesamtkunstwerk. Und wenn man mir ein Kunstwerk nimmt, werde ich traurig. Aber es ist noch lange nicht so weit.“