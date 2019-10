Der EU-Kommissionschef absolviert seinen vorerst letzten großen Auftritt vor dem EU-Parlament. Am Ende seiner Rede wurde es emotional.

Juncker zieht Bilanz: "Passen Sie gut auf Europa auf"

(dpa/jt) - Abschied von der großen Bühne: In einer Rede vor dem Europaparlament in Straßburg hat EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Dienstag Bilanz über seine fünfjährige Amtszeit gezogen. "Ich bin nicht betrübt, aus dem Amt zu scheiden, aber auch nicht übermäßig glücklich. Ich habe das Gefühl, mich redlich bemüht zu haben", sagte Juncker, während er sich die ein oder andere Träne aus den Augen wischte.

"Passen Sie gut auf Europa auf. Und sorgen Sie dafür, dem dummen und bornierten Nationalismus mit aller Kraft Einhalt zu gebieten", rief der Luxemburger energisch den Abgeordneten zu. "Es lebe Europa."

Wenn man als Luxemburger in Washington sitzt und sagt 'I am the man', c'est du jamais vu. Jean-Claude Juncker über sein Treffen mit Donald Trump

Der EU-Kommissionspräsident erklärte, es habe "Hoch- und Tiefpunkte" unter seiner Ägide gegeben. Es sei zum Beispiel nicht gelungen, eine Bankenunion zu verwirklichen. Auch die Wiedervereinigung Zyperns lässt weiter auf sich warten, ebenso wie ein Abkommen der EU mit der Schweiz. Bei der Migration und der Flüchtlingsumsiedlung seien viele Vorschläge aus Brüssel aus innenpolitischen Gründen von den EU-Mitgliedsstaaten blockiert worden, bedauerte Juncker.

In Bezug auf die drei Schwerpunkte seiner Kommission – Wachstum, Beschäftigung und Investitionen – habe es jedoch sichtbare Fortschritte gegeben. "Wir haben 14 Millionen neue Arbeitsplätze in Europas geschaffen und dank des Juncker-Plans 432 Milliarden Euro an Investitionen realisieren können." Zudem sei es gelungen, Griechenland nach der Schuldenkrise "die Würde zurückzugeben".

Der Luxemburger erinnerte daran, dass die Europäische Union vor allem auch ein Friedensprojekt sei. „Frieden ist nicht selbstverständlich, und wir sollten stolz darauf sein, dass Europa den Frieden erhält“, sagte er. Darüber müsse man auch mit jungen Menschen reden.

"Das hat Trump beeindruckt"

Gegen Ende seines Rückblicks wurde Juncker emotional. Er erinnerte an sein Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Juli 2018. Der EU-Kommissionspräsident reiste damals nach Washington, um einen drohenden Handelskrieg mit den USA abzuwenden – und kehrte tatsächlich mit einem Deal aus dem Weißen Haus zurück. Er habe Trump erklärt, so Juncker, dass bei Handelsfragen allein die EU-Kommission zuständig sei. Das habe den US-Präsidenten sehr beeindruckt. "Wenn man als Luxemburger in Washington sitzt und sagt 'I am the man', c'est du jamais vu", meinte Juncker unter dem Applaus der Abgeordneten.



Junckers Amtszeit endet eigentlich am 1. November. Weil seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen ihr Team noch nicht vollständig beisammen hat, bleibt der 64-Jähriger noch mehrere Wochen Chef der EU-Kommission.

Juncker kämpft mit den Tränen Der EU-Kommissionspräsident war bei seinem letzten Auftritt vor der europäischen Gipfelpresse sichtlich bewegt.

Der Start der neuen Kommission verzögert sich, weil ihr Personalpaket noch nicht vollständig ist. Drei designierte Kommissare scheiterten im Nominierungsverfahren. Frankreich, Rumänien und Ungarn müssen nun neue Kandidaten präsentieren.

Vor Junckers Bilanzrede befasste sich das Europaparlament auch in dieser Sitzung damit. Debattiert werden die Ergebnisse des EU-Gipfels vorige Woche. Dort hatte der britische Premierminister Boris Johnson mit der EU-Kommission und den übrigen 27 Staaten einen neuen Austrittsvertrag vereinbart, den er noch vor dem Austrittsdatum 31. Oktober in Kraft setzen will.

Juncker zum Brexit: "Zeit- und Energieverschwendung"

Juncker erklärte am Anfang der Debatte, dass die EU "alles in ihrer Macht Stehende" getan habe, um einen geregelten Austritt der Briten zu ermöglichen. "Es hat mir wehgetan, dass ich mich während meiner Amtszeit so lange mit dem Brexit beschäftigen musste, wo ich doch an nichts anderes gedacht habe, wie eine bessere Union für die Bürger geschaffen werden kann... Eine Zeit- und Energieverschwendung", sagte Juncker.

Er bedauere die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, "aber wenigstens können wir uns noch gegenseitig in die Augen sehen". Im Hinblick auf die anstehenden Debatten im Londoner Parlament meinte Juncker, dass die Abgeordneten in Westminister den neuen Brexit-Deal vor dem Europäischen Parlament billigen müssten: "Zuerst London, dann Straßburg."

Bedingungen für Brexit gestellt

Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, hat indes Bedingungen für die Ratifizierung des neuen EU-Austrittsvertrags mit Großbritannien gestellt. Es seien noch einige Probleme zu lösen, sagte Verhofstadt. So müsse ausgeschlossen sein, dass EU-Bürger aus Großbritannien ausgewiesen würden, weil sie Fristen zur Registrierung verpasst hätten oder bedürftig seien. „Ich möchte, dass dieses Problem gelöst ist.“



Im übrigen werde das Europaparlament dem Austrittsvertrag erst zustimmen, wenn das gesamte Ratifizierungsverfahren in Großbritannien abgeschlossen sei, fügte Verhofstadt hinzu. Das werde nicht mehr diese Woche geschehen. Der Brexit ist für 31. Oktober vorgesehen, also Donnerstag nächster Woche. Premierminister Boris Johnson hatte aber am Wochenende auf Geheiß des britischen Parlaments eine Verlängerung der Austrittsfrist bis Ende Januar beantragt, die die EU-Staaten bewilligen könnten.

Neuer Starttermin: 1. Dezember

Ein neuer möglicher Starttermin der künftigen EU-Kommission könnte der 1. Dezember sein. Von der Leyen selbst war bereits im Juli vom EU-Parlament bestätigt worden, damals mit sehr knapper Mehrheit. Die von den EU-Staaten benannten und von ihr designierten Kommissare müssen jedoch Anhörungen der zuständigen Parlamentsausschüsse bestehen.

Juncker war 2014 nach Brüssel gewechselt. Seine Kommission bezeichnete er damals nach Wahlerfolgen von Rechtspopulisten als die „der letzten Chance“. In seine Amtszeit fallen etliche Krisen der Europäischen Union, darunter die Schuldenkrise, die 2015 fast zum Rauswurf Griechenlands aus der Eurozone geführt hätte, und die Flüchtlingskrise 2015. Im Jahr darauf folgte die Brexit-Entscheidung in Großbritannien, das die Gemeinschaft seither fast pausenlos beschäftigt.