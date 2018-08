Nach der Abstimmung über die Zeitumstellung hat Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Freitag die Abschaffung angekündigt.

Juncker will Zeitumstellung abschaffen

(TJ) - Nach der Abstimmung über die Zeitumstellung hat Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Freitag die Abschaffung angekündigt.

EU-weit hatten sich fast fünf Millionen Bürger in einer Online-Umfrage für die Abschaffung ausgesprochen, woraufhin Juncker am Freitag die Abschaffung in Aussicht stellte. Es sei sinnlos, die Menschen abstimmen zu lassen, wenn man daraufhin nicht reagiere, so der Kommissionspräsident, der einen entsprechenden Beschluss noch für Freitag in Aussicht stellte. „Die Menschen wollen das, wir machen das“ sagte Juncker im ZDF-„Morgenmagazin“.



Das Europaparlament hatte die EU-Kommission im Frühjahr beauftragt zu prüfen, wie es mit der im EU-Recht geregelten Zeitumstellung weitergehen soll. Die Mitte August beendete Online-Umfrage sollte Hinweise dazu geben. Die Behörde hatte nach Ende der Konsultation zunächst nur die Teilnehmerzahl mitgeteilt, aber noch nichts zu Ergebnissen oder zur regionalen Verteilung gesagt.

Bei der Umfrage konnten Teilnehmer angeben, ob sie die Zeitumstellung weiter wünschen oder für eine Abschaffung plädieren. Das soll EU-weit einheitlich geregelt bleiben. Und die Bürger konnten anklicken, ob im Fall der Fälle lieber dauerhaft die Sommer- oder die Winterzeit gelten sollte. Diese Frage läge dann im Ermessen der einzelnen EU-Länder.

AFP

Seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück. Eigentlich soll das Tageslicht besser genutzt und dadurch Energie gespart werden. Der tatsächliche Nutzen ist umstritten.