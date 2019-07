Am Donnerstagmorgen wird der EU-Kommissionspräsident seine designierte Nachfolgerin in Brüssel zu einem Gespräch empfangen.

Juncker trifft Nachfolgerin

Juncker: "Spitzenkandidaten-System ist tot" Der scheidende Kommissionspräsident begrüßt das Personalpaket, das die EU-Staats- und Regierungschefs am Dienstag präsentierten. Die aktuelle Nominierungsprozedur sei damit jedoch passé.

(TJ) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfängt am Donnerstag in Brüssel seine mögliche Nachfolgerin Ursula von der Leyen. Das bestätigte ein Sprecher Junckers am Mittwochabend. Gleichzeitig informiert EU-Ratspräsident Donald Tusk das Europaparlament in Straßburg über den jüngsten EU-Sondergipfel.