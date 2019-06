Er habe seit 2009 nicht mehr selbst hinter dem Steuer gesessen, so der Präsident der EU-Kommission gegenüber Politico.

Juncker muss nach Amtszeit Führerschein neu machen

Er habe seit 2009 nicht mehr selbst hinter dem Steuer gesessen, so der Präsident der EU-Kommission gegenüber Politico.

(dpa) - EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker (64) muss nach eigenen Worten den Führerschein neu machen, wenn er im Herbst aus dem Amt scheidet. Er habe seit 2009 nicht mehr selbst hinter dem Steuer gesessen, sagte der ehemalige luxemburgische Regierungschef am Dienstag dem Portal Politico. In Luxemburg werden Fahrerlaubnisse nur befristet ausgestellt und müssen immer wieder verlängert werden. Ist ein Führerschein mehr als sechs Jahre abgelaufen, ist eine Kontrollprüfung nötig.

Am Tag nach Ende seiner Amtszeit am 31. Oktober werde er vor allem eines: „Aufatmen“. Angst vor einem leeren Kalender habe er aber nicht: Er werde Bücher schreiben, vor allem eines über seine Zeit an der Spitze der EU-Kommission seit 2014.