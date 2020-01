Europa ist das Herzensthema von Jean-Claude Juncker. Zwei Monate nach seiner Zeit als EU-Kommissionspräsident wird der Luxemburger nun Mitglied im Verwaltungsrat eines Europa-Thinktanks.

Juncker Mitglied im Verwaltungsrat von neuem Europa-Thinktank

Michael MERTEN Europa ist das Herzensthema von Jean-Claude Juncker. Zwei Monate nach seiner Zeit als EU-Kommissionspräsident wird der Luxemburger nun Mitglied im Verwaltungsrat eines Europa-Thinktanks.

Am Donnerstag kam der Thinktank mit Sitz in Brüssel dort zu seiner ersten Vorstandssitzung zusammen. "Europe Jacques Delors" ist das dritte Mitglied in der Familie der Jacques Delors Institute, die bislang aus dem Institut Jacques Delors in Paris und dem Jacques Delors Center in Berlin bestand. Den Denkfabriken geht es nach eigenen Angaben darum, das Vermächtnis des französischen Politikers aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Die Arbeit des neuen Thinktanks konzentriert sich auf nachhaltige Entwicklung und Umweltpolitik.

Dem Verwaltungsrat steht der ehemalige Vizepräsident der EU-Kommission, Etienne Davignon, vor. Der frühere WTO-Chef Pascal Lamy und die frühere Direktorin des Brüsseler Lobbybüros der Umweltschutzorganisation WWF, Geneviève Pons, sind Vizepräsidenten.

Delors war von 1985 bis 1995 EU-Kommissionspräsident. Auf ihn folgte der Luxemburger Jacques Santer.