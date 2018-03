Die Beförderung von Martin Selmayr zum Generalsekretär der EU-Kommission ist alles andere als ausgestanden. Im Vorfeld des Gipfels kam es zu einem Eklat.

Juncker droht mit Rücktritt

An und für sich sollten die konservativen Parteiführer sich vor dem EU-Gipfel über wichtige Themen abstimmen. Das war der Sinn des EVP-Treffens in Brüssel. Die Politiker der Europäischen Volkspartei - darunter auch Juncker - hätten mit Großbritannien und dem drohenden Handelskrieg mit den USA unter Donald Trump sicher genügend Wichtiges zu tun gehabt.

Stattdessen ging es um eine Personalie, so das Nachrichtenmagazin "Spiegel" auf seinem Online-Portal : Die Blitz-Beförderung von Martin Selmayr zum Chef einer Behörde mit 32.000 Mitarbeitern hatte die Gemüter in Brüssel seit einem Monat erhitzt. Nicht zuletzt der Haushaltskontrollausschuss des Europaparlaments hatte Aufklärung verlangt. Antworten soll die Kommission am Freitagnachmittag geben.



Juncker hatte sich am Freitagmorgen vor den Staats- und Regierungschefs - unter ihnen auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel - echauffiert, er selbst könne bestimmen, wen er zum Generalsekretär mache. "Wenn er geht, gehe ich auch" soll er den verdutzten EVP-Politikern gesagt haben. Daraufhin habe er den Saal verlassen.