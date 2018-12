Juncker beklagt Heuchelei der EU-Staaten beim Grenzschutz AFP

Jean-Claude Juncker zusammen mit der rumänischen Ministerpräsidentin Viorica Dancila before their bilateral meeting at the EU headquarters in Brussels. - In an interview published on December 29, 2018 in Germany's daily newspaper "Die Welt", Juncker expressed his doubts on Romania's aptitude to take over the EU presidency for the first six month of the year 2019. (Photo by JOHN THYS / AFP)