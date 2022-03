Marina Ovsyannikova stürmt die Nachrichten ihres eigenen Senders mit einem Schild, auf dem "No War" steht. Das ist streng verboten.

International 1

Moskau

Journalistin stört Nachrichtensendung: "Stoppt den Krieg"

Tom RÜDELL Ein mutiger Akt gegen die Kreml-Propaganda: Marina Ovsyannikova stürmt die Nachrichten ihres eigenen Senders mit einem Schild, auf dem "No War" steht. Das ist streng verboten.

Eine Mitarbeiterin des russischen Staatsfernsehens Perwy kanal („Der erste Kanal“, in der englischen Selbstbezeichnung auch „Channel One Russia“) hat die Nachrichtensendung „Vremya“ („Zeit“) ihres eigenen Senders unterbrochen, um eine politische Botschaft an die Zuschauer zu senden. Marina Ovsyannikova, die als Lokalredakteurin für Perwy kanal arbeitet, lief am Montagabend hinter der Sprecherin ins Bild und hielt ein Plakat hoch, auf dem auf Englisch „Stop the War“ und auf Russisch „Glauben Sie nicht der Propaganda! Sie werden belogen“ zu lesen stand. Dann wieder auf Englisch: „Russians against the War“.

Die Aufzeichnung der nur wenige Sekunden andauernden Szene verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Russischen Medienberichten zufolge wurde Ovsyannikova kurz darauf festgenommen und zu einer Moskauer Polizeistation gebracht.

Vor ihrer Aktion nahm sie offenbar eine Videobotschaft auf. „Was im Moment in der Ukraine passiert, ist ein Verbrechen“, sagt sie. „Russland ist der Aggressor.“ Dann entschuldigt sie sich dafür, dass sie durch ihre Arbeit für Perwy kanal jahrelang geholfen habe, Putins Propaganda zu verbreiten. Sie endet mit einem Aufruf zu Protesten: „Wir haben es in der Hand, diesen Wahnsinn zu stoppen. Geht protestieren. Habt keine Angst. Sie können uns nicht alle ins Gefängnis stecken.“



Zwar berichtet die Nachrichtenagentur Tass, gegen Ovsyannikova werde nur wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt, was lediglich einige Tage Arrest bedeuten würde. Mit ihrer Plakataktion und der Videobotschaft dürfte ihr nach dem neuen Gesetz zur „Falschinformation über die Armee“ aber deutlich schlimmeres blühen - schon für die Verwendung des Wortes „Krieg“ im Zusammenhang mit der aktuellen Lage in der Ukraine, drohen drakonische Strafen, die Rede ist von bis zu 15 Jahren Haft.

Andere russische Medien berichteten über den Vorfall, müssen sich dabei aber ebenfalls an die strengen Zensurgesetze halten. Die „Novaya Gazeta“, deren Chefredakteur Dmitri Muratow den Friedensnobelpreis 2021 erhalten hatte, schrieb beispielsweise: „Hinter dem Rücken der Nachrichtensprecherin Jekaterina Andrejewa erschien eine Frau mit einem Plakat, dessen Inhalt wir aus rechtlichen Gründen nicht zeigen dürfen.“

Ein Foto der Aktion mit zensiertem Plakat. Der Satz "Glauben Sie nicht der Propaganda" ist in seiner Zweideutigkeit offenbar erlaubt. Foto: Screenshot Novaya Gazeta

Auf Ovsyannikovas Facebook-Seite sammelten sich innerhalb kurzer Zeit Hunderte Solidaritätsnachrichten.

