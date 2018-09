In dem seit Wochen von Protesten erschütterten westdeutschen Braunkohlerevier Hambacher Forst ist am Mittwoch ein Journalist aus großer Höhe abgestürzt.

Journalist im Hambacher Forst abgestürzt

(dpa) - Der Mann sei nach ersten Erkenntnissen über eine Hängebrücke zwischen zwei Baumhäusern gelaufen und dabei durch die Brücke gebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall habe sich nicht bei einem polizeilichen Zugriff ereignet, sagte der Sprecher.



Latten fehlen in der Brücke zu einem Baumhaus. Christophe Gateau/dpa

Seit vergangenen Donnerstag wird der Wald in Nordrhein-Westfalen zwischen Köln und Aachen mit einem Großaufgebot der Polizei geräumt - dagegen gibt es Widerstand von Klima- und Naturschützern. Der Energiekonzern RWE will im Herbst weite Teile des Hambacher Forstes abholzen, um weiter Braunkohle abbauen zu können. Die zum Teil militanten Umweltschützer haben im Wald an die 50 Baumhäuser gebaut.



Braunkohle ist der wichtigste Energieträger für die Stromerzeugung in Deutschland und immer noch in großen Mengen vorhanden. Ein Ausstieg aus der Kohleverstromung ist erst mittelfristig geplant. RWE argumentiert, die eigenen Kraftwerke ohne die längst genehmigte Ausweitung des Tagebaus nicht weiterbetreiben zu können.