(TJ/AFP) - José Socrates stand der portugiesischen Regierung von 2005 bis 2011 als Premier vor. Zwischen 2005 und 2015 soll er sich einer ganzen Reihe von Vergehen schuldig gemacht haben - und wird sich demnächst dafür vor Gericht verantworten müssen.

31 Fälle von Korruption, Geldwäsche, schwere Steuerhinterziehung und Dokumentenfälschung werden ihm zu Lasten gelegt. Wie die portugiesische Staatsanwaltschaft am Dienstag wissen ließ, habe man neben Socrates gegen weitere 18 Personen und neun Gesellschaften Anklage erhoben.

Socrates und seine Komplizen sollen "mehr als 24 Millionen Euro" in der Schweiz angehäuft haben, Gelder die sie für Gefallen an mehrere Konzerne, darunter die 2014 in Konkurs gegangene Bank Espirito Santo, erhalten haben sollen. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurde seit mehreren Monaten erwartet.

Die Anwälte von Sokrates ließen wissen, man werde alle legalen Mittel ausnutzen, um die "unbegründeten Vorwürfe" allesamt zu widerlegen.