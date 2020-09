Jordanien: Schwere Explosion in Munitionslager

In einem Armeedepot in Zarqa ereignete sich ein schwerer Zwischenfall.

(AFP/jt) - In einem Munitionslager der jordanischen Armee ist es in der Nacht auf Freitag zu einer heftigen Explosion gekommen. Verletzt wurde laut ersten Informationen niemand.

Videos auf den sozialen Netzwerken zeigen den Moment der Explosion. Über dem Gebäude ist ein großer Feuerball zu sehen. Offenbar war ein Kurzschluss Auslöser für den Zwischenfall.

In dem Lager in einem unbewohnten Gebiet in Zarqa, etwa 25 Kilometer östlich der Hauptstadt Amman, seien entschärfte Mörsergranaten gelagert gewesen, erklärte ein Regierungssprecher. Bereits in den Jahren zuvor war es in den Depots für Altmunition immer wieder zu Explosionen gekommen.