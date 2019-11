In Nordirland war kritisiert worden, dass mit dem von Johnson ausgehandelten Vertrag eine Zollgrenze in der Irischen See zwischen den Teilen des Königreichs entstehe.

International 4

Johnson: Keine Kontrollen in Großbritannien bei Waren aus Nordirland

In Nordirland war kritisiert worden, dass mit dem von Johnson ausgehandelten Vertrag eine Zollgrenze in der Irischen See zwischen den Teilen des Königreichs entstehe.

(dpa/SC) - Im Vereinigten Königreich soll es nach den Worten von Premierminister Boris Johnson nach dem Brexit reibungslosen Handel zwischen Nordirland und dem Rest des Landes geben. „Es wird keine Kontrolle von Dingen geben, die aus Nordirland nach Großbritannien kommen“, versprach Johnson am Donnerstagabend bei einem Besuch im nordirischen Tandragee.

Neben Nordirland reiste Johnson auch nach Schottland. Die Scottish National Party (SNP), die größte Partei des Landes, will schon für das kommende Jahr ein neues Unabhängigkeitsreferendum in die Wege leiten. Johnson verkündete allerdings am Donnerstag, Westminster werde kein erneutes Referendum zulassen.

Archivbild: Premierminister Boris Johnson bei einem Treffen mit Nicola Sturgeon, Vorsitzenden der Schottischen Nationalpartei SNP und erste Ministerin Schottlands. Foto: AFP

Boris Johnson erklärte in Bezug auf die Nordirland-Frage: „Wir sind die Regierung des Vereinigten Königreichs, und wir werden natürlich keine Kontrollen einführen.“ Die Vereinbarung mit der Europäischen Union zur Nordirland-Frage sei oft missverstanden worden und hätte besser erklärt werden müssen, sagte Johnson.



In Nordirland war kritisiert worden, dass mit dem von Johnson ausgehandelten Vertrag eine Zollgrenze in der Irischen See zwischen den Teilen des Königreichs entstehe. Der Abmachung zufolge soll der Landesteil künftig noch an EU-Handelsregeln gebunden bleiben, um eine harte Zollgrenze mit dem EU-Mitglied Irland und damit die Gefahr neuer Unruhen in der einstigen Bürgerkriegsregion zu vermeiden.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, hält ein Glas Whisky während seines Besuchs der Whiskybrennerei Roseisle in Schottland. Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, hält ein Glas Whisky während seines Besuchs der Whiskybrennerei Roseisle in Schottland. Stefan Rousseau/PA Wire/dpa Boris Johnson probiert einen Kartoffelchip, als er im Rahmen seiner Wahlkampftour die Fabrik "Tayto Castle" des irischen Knabberartikelherstellers Tayto besucht. Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa Boris Johnson probiert einen Kartoffelchip, als er im Rahmen seiner Wahlkampftour die Fabrik "Tayto Castle" des irischen Knabberartikelherstellers Tayto besucht. Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa Stockton: Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, trinkt eine Tasse Tee während seines Besuchs in der Tetley Teefabrik im Norden von England. Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

„Das ist wunderbar für Nordirland, denn es erlaubt dem gesamten Vereinigten Königreich, die EU zu verlassen, während es zugleich sicherstellt, dass es keine Grenze zwischen Nordirland und dem Süden (Republik Irland) gibt, aber auch - und das ist sehr wichtig - überhaupt keine Spannungen in West-Ost-Richtung“, sagte Johnson.

Trump und Johnson sprechen über Handelsdeal nach Brexit Wann der Brexit letztendlich kommen wird, kann noch niemand sagen. Der britische Premierminister Johnson bereitet sich trotzdem auf die Zeit danach vor und bespricht ein "robustes" Handelsabkommen mit den USA.

Der Premier sagte, es werde nur selten Zölle auf Waren erhoben werden, die aus Großbritannien stammen und über Nordirland in die Republik Irland exportiert werden. Er betonte: „Wenn die Menschen (die Zollregelung) nicht mögen, können sie sie in vier Jahren abwählen.“

Die nordirische Volksvertretung kann vier Jahre nach Inkrafttreten der Vereinbarung und dann nach bestimmten Zeiträumen immer wieder darüber abstimmen, ob sie weiter gelten soll. Johnson hofft nach der Parlamentswahl am 12. Dezember auf eine Mehrheit im Parlament, um den EU-Austritt zu vollziehen.