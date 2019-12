Johnson, der Gejagte

In der Wahlnacht wird eine Niederlage für Labour erwartet. Aber in den vergangenen Tagen hat Corbyn nochmal zugelegt – ähnlich wie 2017 könnten einige Überraschungen aufwarten.

Von LW-Korrespondent Peter Stäuber (London)

Zum Schluss waren sie wieder da, die Szenen, die man aus dem letzten Wahlkampf kennt. Vor tausenden jubelnden Anhängern trat Labour-Chef Jeremy Corbyn am Montag in Bristol auf; am gleichen Tag waren im Londoner Stadtteil Putney mehrere Hundert Aktivisten für die Labour-Partei unterwegs. Auf der Schlusstrecke des sechswöchigen Wahlkampfs war Labour nochmal in der Offensive – und vermochte die Tories in Bedrängnis zu bringen.

Die letzte umfassende Erhebung vor dem Wahltag kam zum Schluss, dass die Tories eine Parlamentsmehrheit von 28 Sitzen erobern könnten; das wäre zwar nicht schlecht, aber vor knapp zwei Wochen sagte das gleiche Modell noch eine Mehrheit von 68 Sitzen voraus ...