John McCain im Kapitol aufgebahrt

Kongressabgeordnete, Senatoren und andere US-Würdenträger haben im Kapitol in Washington Abschied von Senator John McCain genommen. Donald Trump nahm nicht teil, er wurde von Mike Pence vertreten.

(dpa) - In Abwesenheit von Präsident Donald Trump haben Kongressabgeordnete, Senatoren und andere Würdenträger im US-Kapitol Abschied vom verstorbenen Senator John McCain genommen. „Der Präsident hat mich gebeten, im Auftrag einer dankbaren Nation hier zu sein“, sagte Vizepräsident Mike Pence am Freitag bei der Zeremonie in Washington. „Wir werden uns immer daran erinnern, dass John McCain seinem Land gedient hat - und John McCain hat seinem Land ehrenhaft gedient.“ Pence nannte McCain „einen amerikanischen Patrioten“.

McCain war ein innerparteilicher Widersacher von US-Präsident Donald Trump. Die Leiche des republikanischen Senators wurde am Freitag in der Rotunda im Kapitol aufgebahrt - eine Ehre, die nur wenigen Amerikanern zuteil wurde. Bürger haben nun die Möglichkeit, Abschied von dem Ausnahmepolitiker zu nehmen, der 1982 als Abgeordneter in den Kongress einzog und dem US-Parlament von 1986 bis zu seinem Tod am vergangenen Samstag als Senator angehörte.

7 Nur wenigen Politikern und Persönlichkeiten wird die Ehre einer Trauerfeier in der Rotunde des Kapitols zuteil: Präsidenten, Kongressmitglieder und hohe Militärs haben das Recht dazu, aber nur bei Präsidenten wird diese Ehrbezeugung auch automatisch durchgeführt. AFP

Bei der offiziellen Trauerzeremonie "Lying in State", wird die Totenwache von einer militärischen Ehrengarde übernommen, an jeder Ecke des Sarges sowei am Kopfende steht ein Vertreter einer Waffengattung der US-Armee. AFP Die Rotunde hat einen Durchmesser von knapp 30 Metern und erreicht in der Mitte der Kuppel eine Höhe von knapp 55 Metern. AFP Vizepräsident Mike Pence (l. mit blauer Krawatte) vertrat Donald Trump. AFP Unter den Trauergästen: Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger. AFP John McCains Mutter Roberta, 106 Jahre alt. AFP Vor dem Kapitol ging der Protest gegen Trump weiter: "Kriegsgefangener McCain Kriegsheld Trump Feigling" steht auf dem Schild, dass der Armee-Veteran Reggie Regrut aus New Jersey hochhält. McCain war fünf Jahre lang Gefangener des Vietcong, nachdem sein Jagdbomber 1967 von der nordvietnamesischen Armee abgeschossen worden war. Trump war vom Wehrdienst in Vietnam aufgrund eines Fersensporns befreit. AFP

2008 war McCain Präsidentschaftskandidat seiner Partei, unterlag aber dem Demokraten Barack Obama. An diesem Samstag findet eine Trauerfeier für McCainin der Nationalen Kathedrale in Washington statt, wo neben Obama auch Ex-Präsident George W. Bush sprechen soll.

Palin und Trump nicht eingeladen

Trump nimmt auch an dieser Veranstaltung nicht teil. Der Sender CNN berichtete, auch McCains frühere Vize-Kandidatin bei der US-Präsidentschaftswahl 2008, die Republikanerin Sarah Palin, sei nicht zu den Trauerfeiern eingeladen.