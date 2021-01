Joe Bidens erste Amtshandlungen: Auf Versöhnungskurs

Forcierter Kampf gegen Corona, Rückkehr auf die Weltbühne als verlässlicher Partner: Joe Biden hat die USA auf Kurs gebracht.

Es waren bedrückende Fotos, die in den vergangenen Tagen aus Washington in die Welt gingen: Soldaten, die im Parlamentsgebäude schlafen, Sicherheitskräfte an allen Ecken und Enden – die Hauptstadt des „Land of the Free“ glich vor der Amtseinführung Joe Bidens einer belagerten Festung ...