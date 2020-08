Joe Biden will Präsident aller Amerikaner werden

Joe Biden hat sich in einem fulminanten Finale des Parteitags der US-Demokraten als „Retter der Seele Amerikas“ empfohlen.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Statt Ballons, Konfetti und jubelnden Delegierten gab es am Ende ein Feuerwerk über dem „Chase Center“ in Wilmington. Der Kandidat und seine Frau lassen sich von ihren Anhängern auf dem Parkplatz vor der leeren Arena mit Blinken, Hupen und einem Meer aus Sternenbannern sozial distanziert feiern. Auch Kamala Harris und Ehemann Doug sind gekommen.

In Maske und sichtbar zufrieden wie Joe Biden, der in den vergangenen vier Tagen jeden Zweifel an der Stimmigkeit seiner Nominierung aus der Welt räumte ...