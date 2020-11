Joe Biden startet durch: Eine Präsidentschaft wird konkret

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat nun offiziell Ressourcen für den Machtübergang erhalten.

Mit der Vorstellung der ersten Schlüsselpersonalien in seiner künftigen Regierungsmannschaft, der Zertifizierung der Wahlergebnisse und der offiziellen Freigabe der Ressourcen für den Übergang bricht in Washington eine neue Zeit an.