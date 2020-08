Joe Biden, der Tröster der Nation

Die US-Demokraten nominieren Joe Biden zum Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei. Die Corona-Pandemie macht den leidgeprüften 77-Jährigen zum idealen Anwärter für das Weiße Haus.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

An einem eisigen Tag Ende Dezember 2014 stand der Vizepräsident der Vereinigten Staaten vor der Tür der Familie Liu in Brooklyn. Ohne Kameras und Presse stattete Joe Biden der Witwe des ermordeten Polizisten Wenjian und dessen Eltern einen ganz privaten Kondolenzbesuch ab. Angeblich aus Rache für den Tod des Schwarzen Eric Garner in Polizeigewalt hatte ein Verrückter Sannys Mann und dessen Kollegen ein paar Tage vorher kaltblütig erschossen.

Er wisse, wie es ihr gehe, versucht der weißhaarige Politiker die junge Frau zu trösten, die kürzlich erst geheiratet hatte ...