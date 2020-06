Joe Biden, der Schattenpräsident

Joe Biden taucht nach Wochen der Corona-Quarantäne wieder in der Öffentlichkeit auf. Nicht in der Rolle des Herausforderers Donald Trumps, sondern als Schattenpräsident.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Mit ruhiger Hand nimmt der 77-Jährige die weiße Schutzmaske vor seinem Gesicht ab. Vor einem Meer an Sternenbannern blickt er entschlossen in die Kamera. “Ich kann nicht atmen,” sagt er, wiederholt den Satz und erinnert dann daran, dass dies die letzten Worte George Floyds waren. “Sie schallen wie ein Echo überall in der Nation zurück.“

Eine Doppelkrise

Dann schlägt der Redner im Rathaus von Philadelphia eine assoziative Brücke zwischen dem Covid-19-Erreger, der den Opfern die Luft nimmt, und der Pandemie des Hasses, die das Leben eines schwarzen Mannes unter dem Knie eines weißen Polizisten vorzeitig beendete ...