Jetzt neun Tote nach Brückeneinsturz bei Miami

Sophie Hermes Nahe Miami war am Donnerstag eine Brücke einer Länge von etwa 53 Metern zusammengebrochen. Am Wochenende wurden drei weitere Tote geborgen.

(dpa) - Die Zahl der Toten nach dem Einsturz einer Fußgänger-Brücke in Florida ist auf neun gestiegen. In zwei Fahrzeugen unter den Trümmern seien drei weitere Opfer gefunden worden, teilte die Polizei des Bezirks Miami-Dade am Samstag mit. Die 950 Tonnen schwere Brücke auf dem Gelände einer Universität war am Donnerstag auf ganzer Länge von etwa 53 Metern zusammengebrochen und auf eine darunterliegende siebenspurige Straße gestürzt. Die Ursache wurde am Samstag noch untersucht.

Nach einem Bericht der „New York Times“ hatte nur Stunden vor dem Unglück ein Treffen der Ingenieursfirma mit dem zuständigen Baumanager und Vertretern von Floridas Transportbehörde stattgefunden, bei dem es um einen Riss an der Brücke gegangen sei. Die Firma sei aber zu dem Schluss gekommen, dass es keine Sicherheitsbedenken gebe.