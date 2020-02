Jetzt droht auch noch der Kältetod in Syrien

Foto: AFP

Zivilisten verlassen den Norden Idlibs. Von dem Wintereinbruch besonders stark betroffen sind rund 900 000 Menschen, die in den letzten Wochen und Monaten vor den Streitkräften des syrischen Regimes in Lager an der Grenze zur Türkei geflohen sind.