Jeremy Hunt wird neuer britischer Außenminister

Jeremy Hunt tritt die Nachfolge von Boris Johnson als britischer Außenminister an. Dies wurde am Montagabend bekannt gegeben, nachdem Johnson am Nachmittag zurückgetreten war.



Brexit-Hardliner rebellieren gegen May Knapp neun Monate vor dem EU-Austritt steht die Regierung in London vor einem Scherbenhaufen. Wenige Stunden nach dem Brexit-Minister trat auch Außenminister Johnson zurück. Die Zeichen stehen auf Sturm.

"Die Königin sei glücklich, die Ernennung von Hunt als Diplomatiechef gutzuheißen, so eine Mitteilung der Regierung. Hunt hatte sich für den Verbleib Großbritanniens in der EU stark gemacht.

Jeremy Hunt war bislang Sozial- und Gesundheitsminister im Kabinett May, er diente auch schon unter David Cameron als Minister für Kultur, Olympia, Medien und Sport. Seinen Ressort übernimmt Matt Hancock, bisher Minister für Kultur und Medien.



Zum neuen Kulturminister ernannte May den bisherigen Generalstaatsanwalt für England und Wales, Jeremy Wright.



Der 1966 geborene Konservative Hunt begann seine politische Karriere 2005, als er zum ersten Mal Abgeordneter des Unterhauses wurde.