Jean Castex à Matignon: Macron est-il sourd?

Le président français Emmanuel Macron a nommé Jean Castex au poste de Premier ministre, en remplacement d'Edouard Philippe. Comment peut-on interpréter ce changement à Matignon?

La « macronie » communique par messages subliminaux : quiconque sait les décrypter avait deviné, au plus tard au second tour des élections municipales, quand Edouard Philippe ne cessait de dire qu’il retrouverait avec bonheur sa mairie du Havre, que le même Philippe bientôt ne serait plus à Matignon. Le voici remplacé, par un homme qui lui ressemble.

Politique de centre-droit en effet, issu du sérail de ceux que nos voisins appellent «les grands serviteurs de l’Etat», Jean Castex, le nouveau Premier ministre, n’est pas sans rappeler le profil de son prédécesseur, ce dont la gauche bien vite a déduit, après sa désignation ce matin, qu’Emmanuel Macron n’avait rien entendu aux messages – messages en toutes lettres cette fois – que la France lui avait adressés, au plus fort de la crise des gilets jaunes et, plus récemment, lors d’un scrutin municipal caractérisé par une puissante percée des écologistes ...