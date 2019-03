A Kaboul, capitale et centre névralgique de l’Afghanistan, le ministre luxembourgois des Affaires étrangères a rencontré l’exécutif d’un pays en crise.

Jean Asselborn au pays des talibans

Gaston CARRE A Kaboul, capitale et centre névralgique de l’Afghanistan, le ministre luxembourgois des Affaires étrangères a rencontré l’exécutif d’un pays en crise.

Au centre des échanges entre Jean Asselborn et Salahuddin Rabbani d’une part, le président Ashraf Ghani d’autre part figurait la question des talibans, qui est devenue d’autant plus complexe que les intégristes islamistes, qui signent la plupart des violences qui périodiquement meurtrissent l’Afghanistan, sont devenus les interlocuteurs des Etats-Unis de Donald Trump, qui tout à son empressement de retirer ses troupes du pays veut miser sur les talibans pour empêcher que le Hindu Kush reste la matrice du terrorisme international. Faut-il, et peut-on parler avec les talibans?



Une immense lassitude face à la terreur : le président afghan Ashraf Ghani reçoit Jean Asselborn. Foto: Gaston Carré

Jean Asselborn a assuré devant ses interlocuteurs que seul le dialogue est à même d’offrir un débouché viable à l’Afghanistan. Sous condition que ce dialogue soit mis en œuvre par l’ensemble des parties en présence. Or les Etats-Unis traitent avec les talibans et les talibans seuls, qui pour l’heure refusent toute négociation avec les autorités de Kaboul.

Diplomatie oblige, Jean Asselborn «salue» les efforts diplomatiques des Etats-Unis, mais au terme de ses rencontres avec Ghani et Rabbani il ne nous cache pas sa perplexité, sinon sa préoccupation face à la perche tendue par l’administration Trump à un mouvement qui hier encore constituait son plus féroce ennemi.

La charia ou les femmes

«Le président afghan a convoqué une Loya Jirga, l’assemblée traditionnelle des Anciens. Pour des consultations en vue d’une nouvelle constitution, qui mènerait le pays dans la voie d’une certaine modernité par les droits, notamment, que cette constitution accorderait enfin aux femmes». Les talibans aussi veulent une constitution, mais une constitution «islamique», dont Asselborn subodore qu’elle serait une institution pure et dure de la charia. « Cette charia serait-elle compatible avec l’évolution souhaitée par l’exécutif afghan et une partie de la population?»

Le ministre luxembourgeois avec son homologue afghan Salahuddin Rabbani. Foto: Gaston Carré

«Certes, les talibans sont partout et l’on ne peut les ignorer, dans la mesure où toute discussion suppose que l’on définisse des interlocuteurs. Mais peut-on miser sur ces gens-là ?» s’interroge le ministre luxembourgeois à Kaboul, dont au demeurant il observe la « fortification » galopante depuis sa précédente visite, preuve que le problème de l’insécurité est plus prégnant que jamais. «Que se passerait-il si les talibans, une fois au pouvoir, exigeaient que les troupes internationales, les Américains mais aussi l’ensemble des forces mobilisées par l’OTAN quittent le pays, alors que ces troupes pour l’heure empêchent, par leur appui aux forces armées et de police afghanes, que ce pays ne tombe entièrement sous la coupe des seigneurs de guerre»?

Les Afghans exténués

Le président Ghani, dans l’attente des développements à venir, rejoint Jean Asselborn sur l’urgence d’une éradication de la violence. «Les Afghans ne veulent plus entendre parler ni de guerre ni de paix, ils veulent une normalité, car ils sont épuisés par la terreur, les attentats, les tueries».