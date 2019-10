Japans neuer Kaiser Naruhito hat am Dienstag während einer weihevollen Zeremonie seine Inthronisierung verkündet.

Japan: Naruhito besteigt den Kaiserthron

Japans neuer Kaiser Naruhito hat am Dienstag während einer weihevollen Zeremonie seine Inthronisierung verkündet.

(dpa/AFP/jt) - Japans neuer Kaiser Naruhito hat am Dienstag offiziell den Thron eingenommen. "Dem Land und der Welt verkünde ich meine Inthronisierung", sagte Naruhito neben Kaiserin Masako. Mehrere tausend Gäste, darunter Staatschefs und Würdenträger aus rund 180 Ländern, waren zur weihevollen Zeremonie der Thronbesteigung nach Tokio gereist. Das Prozedere geht auf eine jahrhundertealte Tradition zurück.

Er versichere, im Einklang mit der Verfassung seine Verantwortung als Symbol des Staates und der Einheit des japanischen Volkes zu erfüllen, sagte der 59 Jahre alte Monarch von seinem 6,5 Meter hohen, überdachten Thron herab. Der Monarch trug dabei eine braun-orangene Robe in jahrhundertealtem Design. Die 30 Minute dauernde Zeremonie namens „Sokuirei Seiden no gi“ (Zeremonie zur Inthronisierung des Kaisers) entspricht den Krönungsfeierlichkeiten in anderen Ländern.

11 Japans neuer Kaiser offiziell inthronisiert

um weitere Bilder zu sehen. Japans Kaiser Naruhito hat am Dienstag seine Inthronisierung verkündet. Foto: AFP/Issei Kato Er versichere, im Einklang mit der Verfassung seine Verantwortung als Symbol des Staates und der Einheit des japanischen Volkes zu erfüllen, sagte der 59 Jahre alte Monarch von seinem 6,5 Meter hohen, überdachten Thron herab. Foto: AFP/Kazuhiro Nogi Kaiserin Masako. Foto: AFP/Kazuhiro Nogi Japans Kronprinz Akishino, dessen Frau Kiko und andere Mitglieder der kaiserlichen Familie. Foto: AFP/STR/Jiji Press Naruhito mit seinem Vater Akihito. Foto: AFP/Jiji Press Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Maxima. Foto: AFP/Koji Sasahara Der britische Prinz Charles. Foto: AFP/Koji Sasahara Der japanische Regierungschef Shinzo Abe mit seiner Ehefrau. Foto: AFP/Koji Sasahara Der frühere französische Staatschef Nicolas Sarkozy. Foto: AFP/Koji Sasahara Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro. Foto: AFP/Koji Sasahara Der schwedische König Carl XVI. Gustaf und Kronprinzessin Victoria . Foto: AFP/Koji Sasahara

Bei strömendem Regen hatte der 59-jährige Monarch am Dienstagmorgen (Ortszeit) zunächst in einer weißen Robe gekleidet die Schreine „Kashikodokoro“, den „Koreiden“ und den „Shinden“ aufgesucht.



Bei dieser religiösen Zeremonie teilt der Monarch den Gottheiten mit, dass er den Antritt seiner Regentschaft verkünden wird. Naruhito hatte sein Amt am 1. Mai nach Abdankung seines Vaters übernommen

Nachfahren der Sonnengöttin

Bei der religiösen Zeremonie am Morgen wurde der Monarch von Hofbeamten begleitet, die zwei der Throninsignien trugen: ein Schwert sowie Krummjuwelen, die das Kaiserhaus der Sage nach von der Sonnengöttin Amaterasu Omikami erhalten hat. Den Mythen zufolge sind Japans Kaiser unmittelbare Nachfahren der Göttin. Niemand, selbst der Kaiser nicht, darf dabei einen Blick auf die Throninsignien werfen, die sich in Schutzhüllen befinden. Ihr Inhalt ist dazu zu heilig.

8 Prominente Gäste der Thronbesteigungszeremonie

um weitere Bilder zu sehen. Großherzog Henri trifft im Kaiserpalast ein. Foto: AFP/Koji Sasahara Philippe, König der Belgier, und Ehefrau Königin Mathilde. Foto: AFP/Carl Court Der schwedische König Carl XVI. Gustaf und Kronprinzessin Victoria . Foto: AFP/Koji Sasahara Am Festakt der Thronbesteigung nahmen rund 2.500 Menschen, darunter Monarchen, Staatsoberhäupter und Regierungschefs aus 200 Ländern teil. Im Bild der britische Prinz Charles. Foto: AFP/Koji Sasahara Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro. Foto: AFP/Koji Sasahara Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Maxima. Foto: AFP/Koji Sasahara Der frühere französische Staatschef Nicolas Sarkozy. Foto: AFP/Koji Sasahara Der japanische Regierungschef Shinzo Abe mit seiner Ehefrau. Foto: AFP/Koji Sasahara

Der Kaiser schritt langsam zum „Kashikodokoro“, wo die Sonnengöttin verehrt wird, verbeugte sich tief und ging dann zum Beten hinein. Anschließend suchte er in ähnlicher Weise die beiden anderen Schreine auf. Am Nachmittag (Ortszeit) vollzieht der 126. Kaiser der ältesten Erbmonarchie der Welt dann im Beisein von rund 2000 Würdenträgern aus aller Welt eine Zeremonie zu seiner Thronbesteigung. Sie ist der Höhepunkt einer Reihe von Thronfolge-Ritualen, die im Mai begannen, nachdem Naruhito die Nachfolge seines Vaters Akihito angetreten hatte. Akihito war seit rund 200 Jahren der erste Kaiser Japans, der noch zu seinen Lebzeiten den Thron für seinen Nachfolger freimachte.

Großherzog bei Thronbesteigung

Bei dem 30 Minuten dauernden festlichen Akt namens „Sokuirei Seiden no gi“ (Zeremonie zur Inthronisierung des Kaisers) im Palast in Tokio wurden am Dienstag auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Luxemburgs Großherzog Henri und der britische Kronprinz Charles erwartet. Eine ursprünglich im Anschluss geplante Parade des Kaiserpaares in einem offenen Wagen durch die Hauptstadt wurde aus Rücksicht auf die Opfer einer Taifun-Katastrophe vor wenigen Tagen auf den 10. November verschoben.

In dem Monat folgt eine letzte, religiöse Zeremonie, bei der Naruhito seiner Sonnengöttin für den neuen Reis dankt und ihr Reis und Sake anbietet. Danach ist Naruhito endgültig in die Reihe der Kaiser aufgenommen.