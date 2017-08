(dpa) - Ein Berg in Tirol hat eine Gletscherleiche nach Jahrzehnten im Eis freigegeben. Bei dem verunglückten Alpinisten handelt es sich nach Polizeiangaben vermutlich um einen Deutschen. Seit 1974 werde in dem Gebiet am Alpeiner Ferner im Bezirk Innsbruck-Land ein Mann vermisst. Der damals 36-Jährige war nach einer Tour nicht mehr im Tal angekommen.

Genauere Angaben zur Herkunft konnten die Behörden am Montag nicht machen. Eine Obduktion der Leiche, die bereits stark mumifiziert war, ist angeordnet. Ein Bergführer entdeckte am Sonntag am Alpeiner Ferner auf rund 3000 Metern Höhe in Neustift im Stubaital, den aus dem Eis ragenden Leichnam. Der Mann alarmierte die Behörden. Neben der Leiche wurde ein alter Eispickel sowie ein Messer gefunden. Die Dokumente in seiner Geldbörse konnten zunächst nicht entziffert werden.

Mit steigenden Temperaturen und dem Abschmelzen des Eises kommen solche Funde in letzter Zeit immer häufiger vor. Am vergangenen Mittwoch waren drei Leichen im Mont-Blanc-Massiv gefunden worden.

Erst im vergangenen Juli waren in der Schweiz die Leichen eines schweizerischen Ehepaars entdeckt worden, die vor 75 Jahren in eine Gletscherspalte gefallen waren. Ende Juli wurde dann am Bossons-Gletscher im Mont Blanc-Massiv eine menschliche Hand und Teile eines Oberschenkels gefunden, die möglicherweise von einer Passagierin aus einer Boeing 707 der Air India stammen, die 1966 über den Alpen abstürzte. Wenige Tage später gab das Eis dann am Lagginhorn im schweizerischen Kanton Wallis die Leiche eines Wanderers frei, der seit 1987 vermisst wurde.