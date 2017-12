(dpa/L.E.) - Während viele Menschen in Luxemburg noch kulinarische Vorbereitungen für Silvester treffen, hat das Jahr 2018 im Pazifik und in Australien schon begonnen. Mit einem spektakulären Feuerwerk in Regenbogenfarben begrüßte Sydney das neue Jahr. Die Organisatoren der Show an der berühmten Harbour Bridge feierten damit den kürzlich erfolgten Beschluss Australiens für die Ehe von Schwulen und von Lesben.

Etwa 1,6 Millionen Menschen hatten sich zuvor in der Hafengegend von Sydney versammelt um das traditionelle Riesenfeuerwerk vor der Kulisse mit dem berühmten Opernhaus zu sehen. Viele waren im australischen Sommer schon am Samstag mit Zelt und Schlafsack angereist, um gute Plätze zu ergattern.

Zuvor hatten als erstes um 11 Uhr mitteuleuropäischer Zeit, die Einwohner der pazifischen Inselstaaten Samoa, Tonga und Kiribati das Jahr mit traditionellen Tänzen begrüßt. Eine Stunde später feierte Neuseeland Silvester.

Mit Partys und Feuerwerk heißen Milliarden weitere Menschen weltweit das Jahr 2018 willkommen.



In Berlin gibt es auf der Festmeile erstmals eine sogenannte „Safety Area“ für Frauen, die sexuell belästigt wurden oder sich unsicher fühlen. In dem Zelt stehen krisengeschulte Helfer des Roten Kreuzes zu Gesprächen bereit.



In Luxemburg, wie auch andernorts, hat nicht jeder Zeit um zu feiern. So legen Rettungskräfte aber auch zum Beispiel drei Hebammen in der Clinique Bohler eine Arbeitsschicht ein. Feierten früher viele Luxemburger Sylvester auf dem Lécker Bal, so ist der in diesem Jahr nur noch eine Erinnerung. In der Frage des Wochenendes des "Luxemburger Wort", meinten übrigens 41 Prozent der 1.530 Teilnehmer (Stand Sonntag 18 Uhr), sie würden mit Freunden feiern und dann das Feuerwerk beim Nachbarn anschauen. Um Punkt Mitternacht ändert sich übrigens nicht nur die Jahreszahl, sondern auch die Zahl der Gemeinden in Luxemburg.

Nach Mitteleuropa feiert etwa Großbritannien (1 Uhr am 1. Januar MEZ) Silvester, es folgen Rio de Janeiro in Brasilien (3 Uhr) oder Städte in den USA wie New York (6 Uhr) und Los Angeles (9 Uhr). Als letztes begrüßen Menschen auf der zur Insel-Gruppe Amerikanisch-Samoa gehörenden Insel Tutuila das Jahr 2018. Dort feiern die Bewohner um 12.00 Uhr MEZ am Montag Happy New Year. Um 13 Uhr beginnt auf der Bakerinsel und der Howlandinsel das neue Jahr. Diese sind jedoch unbewohnt.

China begrüßt das neue Jahr - aber erst im Februar so richtig

Gewohnt ruhig sind die Chinesen um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit ins neue Jahr gerutscht. Denn nach dem chinesischen Mondkalender wird erst in der Nacht zum 16. Februar das neue Jahr begrüßt. Zwar ist in China der 1. Januar auch ein Feiertag, aber so richtig gefeiert wird im Reich der Mitte erst das chinesische Neujahrsfest in sechs Wochen, wenn das Jahr des Hundes beginnt.

In Peking und anderen Großstädten gingen gleichwohl vor allem junge Chinesen am Abend zum Essen aus oder feierten mit Freunden kleinere Partys. Westliche Fünf-Sterne-Hotels organisierten Silvesterfeiern für Ausländer und all jene, die zum Jahreswechsel auf den Putz hauen wollten. Feuerwerk gab es um Mitternacht (17.00 Uhr MEZ) aber nicht.

Die Hauptstadt hat selbst zum chinesischen Neujahrsfest im Februar erstmals wieder alle Knaller und Raketen im weiteren Stadtgebiet innerhalb des fünften Autobahnringes um die 22-Millionen-Metropole verboten. Als Gründe wurden die Luftverschmutzung sowie Unfälle genannt. Schon von 1993 bis 2006 gab es in Peking ein solches Verbot. Auch andere Städte im Milliardenreich planen Beschränkungen.



Drei Millionen Menschen bei Silvester-Party in Rio erwartet

Bei einer der größten Silvester-Partys der Welt werden um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro rund drei Millionen Besucher erwartet. Die Stadtverwaltung rechnet bei der Feier am Strand der Copacabana mit einem neuen Besucherrekord. Um Mitternacht werden von elf Flößen in der Bucht von Rio de Janeiro 25 Tonnen Feuerwerk in den Nachthimmel geschossen.

Nach dem 17-minütigen Spektakel beginnt ein Konzert der Sängerin Anitta. Die junge Frau gilt als neuer Popstar Brasiliens und schaffte es mit ihrem Favela-Hit „Vai malandra“ (etwa: Auf geht's, böses Mädchen) in die weltweiten Top 20 des Musikdienstes Spotify und auf Platz zehn der Billboard-Charts.

Am Samstag legten drei Kreuzfahrtschiffe mit insgesamt 10 000 Touristen in Rio de Janeiro an. Die Hotels an der Copacabana sind zu über 90 Prozent ausgebucht. In den vergangenen Jahren kamen durchschnittlich rund zwei Millionen Menschen zu der Silvester-Party in Rio. Nach einem Jahr der politischen und wirtschaftlichen Krisen und steigender Kriminalität, will sich die Millionenmetropole mit der Sause wieder als eines der wichtigsten Touristenziele der Welt zeigen.



