Italiens Salvini wegen Auftritten in Uniformen in Kritik

(dpa) - Er tritt gerne in Uniform der Feuerwehr oder der Polizei auf: Jetzt hat sich Italiens rechter Innenminister Matteo Salvini für das Tragen der Uniformen rechtfertigen müssen. Er sei stolz darauf, in den vergangenen Monaten Jacken, Pullover und andere Kleidungsstücke der Feuerwehr und anderer Sicherheitskräfte geschenkt bekommen zu haben, sagte der Chef der rechten Lega am Montag. „Geschenke, die ich mit meiner täglichen Arbeit zurückzahle.“ Eine Feuerwehr-Gewerkschaft hatte kritisiert, dass der Minister mit der Uniform einzig Werbung für sich selbst betreibe, sich aber nicht um die Sorgen der Retter kümmere.



Jeder, der ungerechtfertigter Weise die Retterkleidung trage, könne mit einer Geldstrafe zwischen 154 und 929 Euro belegt werden, erklärte die Gewerkschaft Usb. Salvini betreibe mit dem Outfit „Propaganda“ in den sozialen Medien. In Wirklichkeit würde der Minister der Feuerwehr nicht die nötige finanzielle Unterstützung zusagen. Salvini betonte, er trage die Kleidung, „um den Sicherheitskräften meine Dankbarkeit und die aller Italiener zu zeigen und ich werde es weiter machen“.

Die Feuerwehr ist genauso wie die Polizei dem Innenministerium unterstellt. Salvini zeigt sich in deren Uniformen immer wieder auf Terminen und stellt dann Fotos von sich auf Facebook oder Twitter.