Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat schwere Vorwürfe gegen den rechtspopulistischen Innenminister Matteo Salvini erhoben und seinen Rücktritt angekündigt.

International 1 2 Min.

Italiens Regierungschef Conte kündigt Rücktritt an

Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat schwere Vorwürfe gegen den rechtspopulistischen Innenminister Matteo Salvini erhoben und seinen Rücktritt angekündigt.

(dpa/SC) - Conte, der seit Juni 2018 an der Spitze des Landes steht, erklärte in einer Rede vor dem Senat in Rom, er werde sein Rücktrittsgesuch bei Staatspräsident Sergio Mattarella einreichen. Während seiner Ansprache wetterte der scheidende Ministerpräsident gegen Salvinis Entscheidung, die Koalition aus rechter Lega und Fünf-Sterne-Bewegung aufzukündigen. Der Schritt sei objektiv betrachtet "schwerwiegend" für das Land und lediglich auf persönliche Interessen zurückzuführen, sagte Conte am Dienstag im Senat in Rom. Conte warf Salvini auch "politischen Opportunismus" vor. Die Krise sei schädlich für das Land.

Misstrauensantrag in Italien: Showdown im Senat Am Dienstag stimmt der italienische Senat über einen Misstrauensantrag gegen Premierminister Guiseppe Conte ab. Ausgang ungewiss. Neuwahlen oder Übergangsregierung?

Salvini saß an Contes Seite, ebenfalls Sterne-Chef Luigi Di Maio. Mit Spannung wurde erwartet, ob Conte seinen Rücktritt ankündigen würde. Salvini hatte am 8. August das seit 14 Monaten bestehende Regierungsbündnis in eine Krise gestürzt und eine schnelle Neuwahl gefordert.



Vor dem erwarteten Showdown in der Regierungskrise in Italien hat der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, den rechten Innenminister Salvini (Lega Nord) für die Situation verantwortlich gemacht. An diesem Dienstag sei der Tag gekommen, "an dem die Lega für ihre Fehler geradestehen muss, weil sie beschlossen hat, alles einstürzen zu lassen und eine Krise mitten im August am Strand eröffnet hat", erklärte der Vize-Regierungschef Luigi Di Maio auf Facebook.

Der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte (links) und Innenminister Matteo Salvini der Lega Nord (rechts). Foto: Alberto PIZZOLI and Miguel MEDINA / AFP

Am Nachmittag begann gegen 15 Uhr eine richtungsweisende Erklärung des parteilosen Regierungschefs Giuseppe Conte im Senat, nachdem Salvini das Regierungsbündnis aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung vor fast zwei Wochen in die Krise gestürzt hatte. Di Maio sagte dem Ministerpräsidenten die Unterstützung seiner Bewegung zu und dankte Conte: "Du bist eine seltene Perle, ein Diener der Nation, den Italien nicht verlieren kann."



Die Lega hatte ein Misstrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten Guiseppe Conte verlangt, doch ob es dazu kommen wird, ist derzeit noch ungewiss. Im Raum steht ein möglicher Rücktritt Contes und das formelle Ende seiner Regierung. Dann könnten Neuwahlen fällig werden, eine Expertenregierung wäre für den Übergang möglich.

Innenminister Salvini hat derweil am Dienstag, nur wenige Stunden vor Contes Rede im Senat, in einem Gespräch mit dem Radiosender "Radio 24" massive Steuersenkungen in Höhe von 50 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Durch die Maßnahmen sollen Investitionen und Wirtschaftswachstum angekurbelt werden.

Sehen Sie Guiseppe Contes Rede vor dem Senat hier im Livestream: